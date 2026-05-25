След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

Омбудсманът сезира Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

25 май 2026, 11:17
М ухъл по стените, падаща мазилка, влага в помещенията и опасни условия за пациентите установи омбудсманът като Национален превантивен механизъм при внезапна проверка в Държавната психиатрична болница в Севлиево.

Инспекцията разкри груби нарушения, некачествен ремонт и съмнения за необосновано разходване на публични средства.

На 11 май 2026 г. екип на Националния превантивен механизъм към омбудсмана извърши внезапна проверка в ДПБ - Севлиево с цел последващ мониторинг за изпълнение на предходни препоръки на омбудсмана. Още през 2025 г. екипът на обществения защитник установява, че ремонтът в лечебното заведение се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавяния.

Констатирано е, че ремонтни дейности за над 1,4 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са изпълнени изключително некачествено – падаща мазилка, мухъл и влага в помещенията, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и недовършени дейности.

Освен това, въпреки многократните препоръки на омбудсмана, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система, както и асансьор за трудноподвижни пациенти.

Проверката установява и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително за дейности, които вече са били заложени в първоначалния договор или по данни на ръководството на болницата изобщо не са извършени.

Заради констатираните нарушения омбудсманът сезира Окръжна прокуратура – Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства.

„Недопустимо е с публични средства да се извършват некачествени ремонти в лечебни заведения, в които са настанени едни от най-уязвимите хора в обществото. Още по-притеснително е, когато има данни за дейности, които не са изпълнени, а за тях се претендира заплащане“, категорична е Велислава Делчева. 

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на ремонта, за забавянето на строително-монтажните дейности, както и за неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор.

