Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

О коло половин милион души всяка година посещават национален парк „Карлсбадски пещери“ - това не е просто мрежа от около 120 подземни пещери, под пустинята Чиуауа, а може би и ключът към разгадаване на тайните на извънземния живот, предаде IFL Sceince.

Голямата зала на Карлсбадските пещери

В пещерата, която дава името на Национален парк „Карлсбадски пещери“, се намира една голяма зала.Това е място, което актьорът и комик Уил Роджърс веднъж нарече „Гранд Каньон с покрив“ – и то не само заради гледките.

„Голямата зала е най-голямата единична пещерна камера по обем в Северна Америка“, отбелязва Службата за национални паркове (NPS) – и да, както може би вече сте се досетили, „Голямата зала“ е буквално официалното име на тази камера. И с причина - пещера е с площ над 3,3 хектара (8,2 акра), и е шест пъти по-голяма от американско футболно игрище и почти пет пъти по-голяма от стандартно футболно игрище на ФИФА.

Въпреки този мега размер обаче, „Карлсбадската пещера е много лесно достъпна“, каза Ларс Берендт, микробен биолог от университета в Упсала, пред BBC Future. „Това е много голяма варовикова пещера, която туристите могат да посетят, има стъпала и стълби и всеки може да слезе“, дори и хора в инвалидни колички, каза той.

Тези, които посетят пещерата, ще се окажат заобиколени от едни от най-разнообразните и красиви скални образувания в света: „Карлсбадските пещери и пещерата Лечугиля са добре известни със своята голяма природна красота, изключителни геоложки характеристики и уникални рифови и скални образувания“, съобщава ЮНЕСКО, която признава пещерите за обект на световното наследство през 1995 г.

Причината за тези образувания, технически известни като спелеотеми, е толкова уникална, колкото и самата пещера. За разлика от повечето други пещери – като например тези под Кинтана Роо в Мексико – Карлсбадските пещери не са образувани от въглеродна киселина, просмукваща се надолу в земята, а от сярна киселина, издигаща се нагоре. Можете да видите доказателства за това дори днес: подът на Голямата зала е покрит с огромни гипсови блокове, странични продукти от „банята със сярна киселина“, която е създала пещерата преди толкова много епохи.

В крайна сметка, толкова голяма част от земята е била изядена, че покривът се е срутил, отваряйки пещерата към земния свят. Изведнъж въздухът е могъл да влезе в района; сняг и дъжд са могли да проникнат – и с тези надземни нашественици започват да се формират това, което днес са гигантски и емблематични сталактити и сталагмити.

„Спелеотемите в Карлсбадските пещери се дължат на дъжд и топящ се сняг, просмукващи се през варовик, като водата абсорбира газове и минерали от варовика“, обяснява Геоложката служба на САЩ (USGS). „Когато тази вода се изпари и отделя въглероден диоксид, калцитът остава и бавно се натрупва с течение на времето. Сталактитите се образуват на тавана, докато водата, която пада на пода, отлага минерали, създавайки сталагмити.“

„В Национален парк „Карлсбадски пещери“ се срещат и няколко други вида спелеотеми“, казва USGS, „включително колони, „сламки“, драперии, хеликтити и „пуканки“.“

Подземен извънземен живот

Карлсбадските пещери може да са на милиони години, но в никакъв случай не са останали в миналото. Всъщност, има части от тях, където изследователите откриват неща, които никога не са смятали за възможни – и които може да имат важни последици за търсенето на извънземен живот.

„Първото нещо, което правите в Карлсбадската пещера, е да слезете по туристическата пътека и след това да завиете зад ъгъла“, каза Хейзъл Бартън, професор по геоложки науки в Университета на Алабама, пред BBC Future. „В този момент завивате зад ъгъла, а зад вас има ниша и е напълно тъмно.“

Без слънчева светлина фотосинтезата би трябвало да е невъзможна. И все пак, в непрогледната тъмнина, „стената беше яркозелена“, каза Бартън. „Беше най-иридесцентното зелено, което някога сте виждали.“

Тестовете разкриха, че зеленият цвят идва от цианобактерии: бактерии, които фотосинтезират като растения, използвайки слънчева светлина за създаване на енергия и кислород. Но дълбоко под земята, тези цианобактерии разчитали на нещо друго за гориво: близка инфрачервена светлина.

С дългата си вълна, близката инфрачервена светлина е достатъчно издръжлива, за да оцелее във варовиковата среда на пещерата: „Варовиковата скала, от която е изградена пещерата, абсорбира почти цялата видима светлина, но за близката инфрачервена светлина пещерите са почти огледална зала“, каза Бартън.

Тя е невидима за хората, но хлорофил d и f – специфичният тип хлорофил, открит в цианобактериите в Карлсбадските пещери, но не и в растенията или други цианобактерии – я улавят лесно. „Не само че цианобактериите живеят там долу, но те фотосинтезират в напълно защитена среда, където вероятно са били недокоснати в продължение на 49 милиона години“, каза Берендт.

Сега, това може да ви се стори много интересно, но защо трябва да ни интересува? Ами, потвърждението, че животът може да съществува без видима светлина, оцелявайки само с близка инфрачервена светлина, означава нещо важно за търсенето на извънземен живот – а именно, че той може да съществува на много повече места, отколкото сме предполагали досега.

„По-голямата част от звездите в нашата галактика са звезди от тип M и K“, обясни Бартън. „Това означава, че повечето звезди в нашата галактика излъчват близка инфрачервена светлина.“

Повечето открити досега скалисти планети също обикалят около червени джуджета – звезди от тип M. И все още не знаем как, или дори дали, фотосинтезата или животът биха могли да оцелеят под светлината на такава звезда.

Но с откритието, че хлорофил d и f могат да фотосинтезират светлина с честоти, много по-ниски от видимия спектър, това означава, че „Зоната на Златокоска“ за обитаемост около червените джуджета може да е по-широка, отколкото се смяташе досега. И Бартън и Берендт планират да направят точно това: да влязат в най-дълбоките, най-тъмни пещери и да намерят цианобактерии, които могат да оцелеят при възможно най-дълги вълни – след това да използват тази информация, за да насочат телескопа Джеймс Уеб (JWST) към планети, които досега може да са останали неизследвани, и да търсят живот.

Ако НАСА даде зелена светлина, тогава ще настъпи нова ера на научни открития в Карлсбадските пещери. Вече не само за геолози: скоро, може би, тази подземна пещера ще бъде пътеводител за тези, които търсят живот сред звездите.