Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

"Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани", каза Трифонов в TikTok

5 февруари 2026, 10:19

С лучилото се край хижа "Петрохан“ е мафиотско убийство и екзекуция. Това заяви в профила си в TikTok лидерът на ИТН Слави Трифонов.

(Във видеото: „Записи, които е трябвало да изчезнат или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят“: Мистерията „Петрохан“)

"Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.

Според него зад случилото стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.

"Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.

Лидерът на ИТН разкритикува и ПП-ДБ.

"Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.

Източник: Фокус     
