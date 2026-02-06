Свят

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Това съобщиха официални представители

Обновена преди 5 минути / 6 февруари 2026, 09:59
Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва
Източник: iStock

Р уски генерал е бил прострелян няколко пъти в Москва от нападател, който е избягал от местопрестъплението, съобщиха официални представители, цитирани от BBC.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил незабавно откаран в болница след нападението в жилищна сграда в северозападните покрайнини на руската столица, като към момента състоянието му остава неизвестно.

Алексеев е вторият по ранг ръководител в Главното разузнавателно управление (ГРУ) на руската армия и е поредният високопоставен военен, станал мишена в столицата, откакто преди почти четири години започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Той беше включен в санкционния списък на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено, че стои зад атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри във Великобритания през 2018 г.

Източник: BBC    
Руски генерал Прострелян Москва Нападение Нападател Престъпление Избягал Инцидент Официални представители Разследване
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

"Ще спестите цяло състояние": Тръмп стартира TrumpRx - уебсайт, обещаващ по-евтини лекарства в САЩ

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 3 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 2 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Олимпийският огън пламва в Италия</p>

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Любопитно Преди 8 минути

Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 11 минути

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Свят Преди 41 минути

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари

<p>САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване</p>

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Свят Преди 43 минути

Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам

<p>Украйна и Израел постигнаха важно споразумение, какво се разбраха</p>

Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Свят Преди 48 минути

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

Свят Преди 53 минути

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Свят Преди 1 час

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 1 час

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

<p>Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бивш премиер</p>

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бившия премиер Турбьорн Ягланд

Свят Преди 1 час

В продължение на 10 години Торбьорн Ягланд беше генерален секретар на Съвета на Европа

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

България Преди 2 часа

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села

<p>Грипът отстъпва: Пловдив се връща към нормален ритъм</p>

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

България Преди 3 часа

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Свят Преди 3 часа

<p>Тръмп иска ядрено споразумение, което да&nbsp;замени договора Нов СТАРТ с Русия</p>

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Свят Преди 3 часа

Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 3 часа

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

България Преди 3 часа

През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Виктория Бекъм събра „Спайс гърлс“ у дома, Бруклин заличи татус, посветен на баща му

Edna.bg

Кои празнуват имен ден днес и какво празнуваме на 6 февруари?

Edna.bg

Веласкес взима крути мерки в Левски

Gong.bg

Може ли България да поднесе изненадата срещу Белгия за Купа Дейвис?

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой, обвиняемият е под домашен арест

Nova.bg