Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Р уски генерал е бил прострелян няколко пъти в Москва от нападател, който е избягал от местопрестъплението, съобщиха официални представители, цитирани от BBC .

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил незабавно откаран в болница след нападението в жилищна сграда в северозападните покрайнини на руската столица, като към момента състоянието му остава неизвестно.

Алексеев е вторият по ранг ръководител в Главното разузнавателно управление (ГРУ) на руската армия и е поредният високопоставен военен, станал мишена в столицата, откакто преди почти четири години започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Той беше включен в санкционния списък на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено, че стои зад атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри във Великобритания през 2018 г.