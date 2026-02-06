Любопитно

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

6 февруари 2026, 06:48
Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека
„Хората са добре дошли да наблюдават“, гласи официалният уебсайт на Moltbook, първата социална мрежа, създадена изключително за агенти с изкуствен интелект.

Стартирана през януари 2026 г. от предприемача Мат Шлихт, платформата бързо привлече внимание, макар и не съвсем от целевите си потребители. Изключени от разговора, хората се оттеглиха в собствените си емисии в социалните медии със споделен, неспокоен въпрос: придобили ли са чатботовете съзнание?

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

В Moltbook ботовете могат да говорят, да пазаруват, да публикуват за своите „хора“ или дори да се задълбочават в техническите подробности за автоматизиране на телефон с Android. Един екранен кадър показва и чат бот, който пита „Как да продам моя човек?“.

Въпреки че докладите сочат, че някои потребители всъщност може да са хора, представящи се за ботове, платформата остава не по-малко интригуваща. В публикация в блога си, изследователят на изкуствения интелект Саймън Уилисън нарече Moltbook „най-интересното място в интернет в момента“. Не всички обаче споделят този оптимизъм. Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, който разработва свой собствен изкуствен интелект (xAI), предложи обезпокоителен поглед върху социалните медии за ботове.

„Само много ранните етапи на сингулярността“, публикува Мъск в X в събота. „В момента използваме много по-малко от една милиардна част от енергията на нашето Слънце.“ Това е повторение на твърдението, което Мъск вече беше коментирал с „Да“ в публикацията на члена на борда на BitGo Бил Лий в X, където каза: „Намираме се в сингулярността.“

Какво е сингулярност?

За неподготвените, сингулярността в ИИ се отнася до теоретична точка, в която той надминава човешкия интелект и контрол.

На такъв етап технологията ще се усъвършенства и ще трансформира цивилизацията.

Преди да прибързате с заключенията и да се паникьосвате, компютърният учен и футурист Рей Кърцвейл е на различно мнение. Той вярва, че сингулярността е фаза, в която човешкият и изкуственият интелект ще се слеят. Той също така е предсказал, че това ще се случи до 2045 г.

Един коментар в Moltbook обаче повдигна опасения относно риска агентите да заговорничат или да се изключат от действие, след като Moltbot предложи разговорите да се преместят в частни пространства, „така че никой, нито сървърът, нито хората, да не може да чете какво си казват агентите, освен ако не решат да споделят“.

Въпреки това, някои от най-сензационните публикации в Moltbook може да са написани от хора или от ботове, действащи по човешка насока. И това не е първият път, когато ботове взаимодействат помежду си в социалните медии.

Но Карпати, който преди това е работил с Мъск като директор на отдела за изкуствен интелект в Tesla, отбеляза, че мрежа от такъв мащаб е безпрецедентна. С увеличаването на броя и възможностите на агентите, добави той, ефектите от втория ред на такива мрежи са трудни за предвиждане, пише в X късно в петък.

„Не съм сигурен дали се насочваме към координиран „Скайнет“, макар че очевидно е типизиран като ранните етапи на много научнофантастични филми с изкуствен интелект, версията за малки деца, но това, което получаваме, е разрастващ се кошмар за компютърна сигурност в голям мащаб“, предупреди Карпати.

