Какво да направим, ако Wi-Fi връзката е много бавна

В съвременния дом Wi-Fi се е превърнал от лукс в основна услуга, толкова важна, колкото електричеството или водата. И все пак, въпреки плащането за високоскоростни пакети, се случва потребители да забелязват бавна скорост или изпитват забавяне по време на видео разговори. Както обяснява скорошно ръководство от MakeUseOf, пречката рядко е самият доставчик на интернет услуги, макар и това да е първата и логична реакция на всеки. По-често виновникът е поредица от лесно поправими проблеми в рамките на собствените ни способности.

Преди да се потопите в софтуерните настройки, трябва да обърнете внимание на физическата среда. Рутерът е радиопредавател и неговите сигнали лесно се възпрепятстват от физически бариери. Много хора прибират рутерите си в шкафове или зад телевизори по естетически причини, но това се отразява зле на предавателя.

За да увеличите максимално разпръскването на сигнала, рутерът трябва да бъде поставен на централно, повдигнато място. Стените, особено тези, направени от тухли или бетон и големите метални предмети като хладилници, могат значително да влошат сигнала. Ако имате „мъртви зони“, преместването на рутера само на няколко метра може да има огромно значение.

Повечето съвременни рутери са „двубандови“, което означава, че излъчват на две честоти: 2,4 GHz и 5 GHz. Разбирането на разликата е ключово за бърза връзка. 2,4 GHz лентата е „работна“ – тя има по-дълъг обхват и преминава по-добре през стени, но е по-бавна и силно податлива на смущения от микровълнови печки и Bluetooth устройства. 5 GHz лентата е „спринтьорската“ – тя предлага значително по-бързи скорости, но има по-къс обхват. Тя е по-подходяща за устройства, които ще сърфират в интернет, ще теглят информация, стриймове и т.н. 2,4 GHz все още се използва от сензори за умен дом, както и по-стари устройства.

Ако хардуерът е добре разположен, но скоростите все още са бавни, е време да обърнете внимание на претоварването. В пренаселените жилищни сгради десетки рутери може да се борят за едни и същи безжични канали. Използването на приложение „Wi-Fi Analyzer“ може да ви помогне да определите кои канали са най-натоварени. Превключването на рутера към по-малко натоварен канал чрез администраторските му настройки може да осигури незабавно увеличение на скоростта.

Освен това, проверете за претоварване в собствения дом. Паралелните тегления на заден план, архивирането в облака (като iCloud или Google Photos) и актуализациите на Windows могат тихомълком да консумират капацитета на връзката. Бърз поглед към списъка със свързани устройства на рутера може също да разкрие дали съсед „източва“ сигнала ви, като в този случай е необходимо да промените паролата си.

Макар и лесно, рестартирането на рутера често отстранява временни проблеми, които забавят Wi-Fi. Това освобождава вътрешната памет на рутера и може да разреши странни проблеми с производителността, които се развиват с течение на времето. Можете също така да рестартирате телефони, лаптопи или таблети, които имат проблеми. Понякога процес в самото устройство е блокирал или не работи правилно, а не мрежата.

Както всяко устройство със софтуер, рутерът също може да получава актуализации. Ъпдейтите на фърмуера могат да подобрят производителността и да отстранят грешки в софтуера и сигурността. Влезте в настройките на рутера си и проверете за налични актуализации. Ако вашият рутер е стар или не поддържа по-бързи Wi-Fi стандарти като Wi-Fi 6 и по-нови, помислете за по-нов модел, предназначен за съвременни скорости и много устройства.

Ако имате нужда от максимална скорост и стабилност, например за игри, стрийминг с висока резолюция или прехвърляне на големи файлове, свържете устройства чрез кабел вместо Wi-Fi. Кабелните връзки елиминират безжичните смущения и предлагат постоянни скорости. Освен това ще намалят натоварването на безжичната мрежа за останалите устройства. С кабел може да свържете статични устройства като настолен компютър, телевизор (ако има LAN порт), гейминг конзола и др.