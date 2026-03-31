Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Ирина Щонова коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени

31 март 2026, 09:27
В момента няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок. Такова мнение изрази в студиото на NOVA служебният министър на икономиката Ирина Щонова. Тя коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени.

„Много е важен балансът при тези мерки. Ние започнахме да работим по темата още при първите сигнали за ескалацията, която учуди целия свят. Все още не знаем накъде върви. Много е важно как ще преминем през този шок. Не трябва да подценяваме ефекта, който повишението на горивата има върху хората и отделни сектори на икономиката. Но не трябва и да хвърляме всички възможни действия още в самото начало. В една икономика и потреблението има огромно значение и е нормално, когато цените се повишават, хората да спрат да потребляват толкова и системата да се балансира”, поясни Щонова.

Според нея през годините част от бизнеса не е предприемал достатъчно мерки за защита срещу подобни ценови шокове, като например дългосрочно договаряне на енергийни цени или използване на финансови инструменти за хеджиране на риска. В същото време обаче държавата не може да остане безучастна, тъй като крайната цел е да се предотврати пренасянето на инфлационния натиск върху потребителите.

„Нашият фокус е върху директната защита на домакинствата. Ако инфлацията се разгърне, тя ще засегне всички – и бизнес, и граждани“, заяви Щонова.

Министърът уточни, че при необходимост ще бъдат активирани допълнителни инструменти за справяне с кризата, като подходът ще остане поетапен и внимателно преценен.

„Не можем да изчерпим всички възможности още в началото. Мерките трябва да са целенасочени, за да не се стигне до допълнително разхлабване на инфлацията чрез прекомерни разходи“, посочи Щонова.

В земеделието приоритетно се работи по осигуряване на ликвидност чрез изтегляне на плащанията напред. По думите на министъра, макар цените на торовете и горивата да се повишават, в България те все още са сравнително ниски спрямо други европейски държави, което създава определено конкурентно предимство.

Като сериозен риск обаче се очертава не само цената, но и наличността на торове и препарати за растителна защита, поясни тя. По думите ѝ именно това може да се окаже решаващ фактор за крайните цени на храните в следващите месеци.

„Важно е да гарантираме, че ще има достатъчни количества. Това е ключово за стабилността на цените“, подчерта Щонова.

Що се отнася до идеи като премахване или намаляване на акцизите върху горивата, министърът твърди, че подобни решения биха могли да се разглеждат само при силно влошаване на икономическата обстановка. Към момента обаче те не са сред приоритетните инструменти, тъй като биха имали сериозен ефект върху приходната част на бюджета.

Тя коментира още, че правителството остава предпазливо по отношение на универсални мерки като диференцирано ДДС или широки данъчни облекчения, като вместо това залага на по-таргетирани интервенции. Целта е да се избегне разходването на значителен публичен ресурс без гаранция за реален ефект върху цените за крайните потребители, допълни Щонова.

На финала на разговора министърът обясни откъде идват парите за антикризисните мерки на кабинета. „Част от тях са от бюджета, а други са бюджетно неутрални. Например, едно от желанията на транспортния сектор беше отлагане на лизинговите плащания за няколко месеца. Това ще се поема от Българската агенция за експортно застраховане, която вече има капитал и възможност за още такива гаранции, така че няма нужда от допълнителни средства от бюджета“, обясни тя.

Икономически шок Инфлация Антикризисни мерки Цени на горивата Цени на храните Защита на домакинствата Земеделие Държавен бюджет Ирина Щонова Война в Близкия изток
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Втора поредна победа за Алекс Раева в "Като две капки вода"

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес" на АМ „Тракия"

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

