Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

2 февруари 2026, 10:31
"Очакванията са глобалната инфлация да се понижи до 3,8 на сто тази година и 3,4 на сто през 2027 г. следствие на отслабване на търсенето и по-ниските цени на енергията", заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.

"Глобалният икономически растеж се е запазил „забележително добре“ на фона на дълбоките промени в геополитиката, търговската политика, технологиите и демографията", коментира Кристалина Георгиева в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай.

Тя призова също и за по-голяма търговска интеграция, тъй като се наблюдава нарастване на едностранните търговски споразумения.

"В условия на фрагментация на търговията по-голямата търговска интеграция е от първостепенно значение", подчерта управляващият директор на МВФ.

"Това, което видяхме тази година, е, че търговията  не намаля по начина, по който се опасявахме. Всъщност търговията расте малко по-бавно от глобалния растеж", добави тя.

