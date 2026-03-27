Правителството обяви мерки срещу скока на цените

Целта е да се даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората

27 март 2026, 19:10
"На бензиностанцията си зареждат колата, а там видяхме, че беше най-бързата реакция в цените с увеличението на цените на горивата. Оттогава, естествено, кризата се разви и ние вече сме на мнение, така както и в разговорите с нашите партньори виждаме, че тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо, да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ, да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще бъдат, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно".

Това заяви на брифинг служебният премиер Андрей Гюров.

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

"Два са основните принципи, които ние следвахме, дори може да кажа три. Първият, че това беше един много включващ подход, в който ние проведохме срещи с много представители от различни сектори на икономиката. Това ни отне доста време, една седмица, но беше изключително важно, защото успяхме в разговорите с представителите на отделните сектори да идентифицираме точно какви са проблемите и където най-добре мерките могат да подпомогнат спирането на една инфлационна спирала. Вторият основен подход на правителството беше да не дава хеликоптерни пари и не за всяко подпомагане, а точно там, където има най-голяма нужда. И третото, върху което наблегнахме, е да имаме различни мерки и пакети, които ще бъдат разработени и активирани, ако има нужда и видим засилване на кризата и отлагане във времето на връщане към нормалните икономически взаимоотношения, тогава да може правителството бързо да реагира и да предложи допълнителен пакет от мерки на всеки един етап, така че има предвидимост, спокойствие у хората и индустрията, да знаят на всеки един етап как правителството би реагирало", поясни Гюров.

"Първо и най-важно, знаете - горивата, там увеличението на цените беше най-голямо, така че имаме конкретни мерки и за транспорта, за земеделието. Освен това натиск от увеличената цена на електроенергията, ако има такова, то ще се отрази на по цялата верига на добавена стойност и би довело до допълнителен натиск за увеличаване на цените. На трето място, най-малките компании, средните и малките предприятия обикновено имат нужда от ликвидност и те имат най-ограничен ресурс да противодействат на рискове, които се появяват неочаквано и обикновено те пренасят този риск към своите потребители, за да може това да бъде избегнато и да не се случи, предлагаме няколко начина, по които тези предприятия ще имат директен достъп до ликвидност, за да има повече предвидимост и да могат да работят по-спокойно и да не предават всеки един шок към крайните цени на своите клиенти. Не на последно място, целият този подход ще бъде контролиран от един щаб в Министерски съвет, който ще следи развитията както в икономиката, така и в отделните сектори на горива, цени на електроенергията, цени на храните, за да може във всеки един етап да определя нивото на сигурност и на риск в системата, така че да може да активира допълнителни мерки", посочи Гюров.

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

"И не само това, а и по цялата верига да контролира процеса, за да видим, че няма изкривяване и няма непазарно поведение по веригата на доставки. Това е общият подход, който сме приели и сме обсъдили с различни организации, като на този етап това, което виждаме е, че няма недостиг на определени продукти, било то горива или храни. Като цяло подкрепата е изцяло целенасочена и временна, там, където има необходимост и за толкова време, за колкото има необходимост. Има много силна координация между щаба, правителството, частния сектор и потребителските организации и във всеки един момент и всяко непазарно поведение ще бъде следено много отблизо и ще реагират щабът и различни контролни органи", подчерта Гюров.

"Както каза премиерът Гюров, за нас беше важно мерките да са таргетирани и за това започвам от сектора на транспорта, който много бързо беше засегнат и който също формира голяма част от себестойността на продуктите, които ние като потребители купуваме. Вече бяхме споменали и преди, че забавяме въвеждането на увеличение в тол таксите от април месец към юни месец, което отново означава по-малки разходи за сектора. Едно от желанията от самия сектор беше да се повиши държавната помощ, която в момента е двадесет и пет милиона на година до петдесет милиона. Затова изпращаме заявка до Европейската комисия за разрешение. Друго изискване на сектора беше във връзка с ликвидността и особено що се отнася до лизинговите им вноски. За това заедно с Българската агенция за експортно застраховане ще се подготви механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми. Също така те ще предложат и застраховки на кредити за оборотни средства за малки и средни предприятия облекчени условия. И последно, но много важно, допълнителна субсидия ще бъде отпусната за градския транспорт в отдалечени райони. Пак за нас е важно хората по никакъв начин да не усетят, че има война в Близкия Изток. Тоест чрез бизнеса хората да могат да продължат живота си, както и досега. Преминавам на сектор земеделие. Там планираме да изтеглим всички плащания от сектора напред във времето, за да могат те да посрещнат пролетта, сеитбата и отново предоставяйки ликвидност, да сме сигурни, че ще можем да ядем хубава българска храна след няколко месеца. Тук ще подпомогнем производителите и чрез намаляване на акциза за горивата. Има и дълъг списък от други мерки, които допълнително ще бъдат комуникирани от Министерството на земеделието, както и в другите министерства има допълнителни мерки, които в следващите един-два дена по-детайлно ще бъдат обхванати", обобщи министърът на икономиката Ирина Щонова. 

"Ще кажа няколко думи за електрическата енергия. Нейната цена интересува и вълнува всички. За битовите клиенти нещата са ясни. Там цените са фиксирани от държавния регулатор. За това се обръщаме към ситуацията с бизнеса, така че те да могат да предлагат стоките и услугите си на цени, които да не подклаждат инфлацията. В момента има действаща схема за подпомагане, за компенсиране на разходите за електрическа енергия на нива, които са определени - 240 лева или приблизително 122 евро, но ние предприемаме стъпки, за да я направим много по-оперативна за съществуващата ситуация. В момента подпомагане има, ако цената осреднено за шестмесечен период надхвърли границата. Това, което ще направим, е да направим изчислението месец за месец, така че ако има рязко повишение, а това е една от основните характеристики на сегашната динамична ситуация, че понякога има остри шокове, след това успокояване, след това различни движения, така че вече всеки месец, ако цената на свободния пазар претеглено надхвърли 122 евро, всички компании ще имат достъп до това финансиране. В допълнение България е първата страна в Европейския съюз, която до две-три седмици ще започне прилагането на схема за подпомагане на енергийно интензивните индустрии. Нотифицирали сме Комисията, там е в краен етап на одобрение. Какво означава това? Означава, че енергийно интензивните компании от тези индустрии ще могат да получават подпомагане в размер на до петдесет процента от използваната от тях електроенергия при цени над 63 евро на мегаватчас. При това мярката ще действа ретроактивно от 1 юли 2025 г., което означава, че всички тези компании ще разполагат със значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени, които задържат инфлацията", заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

