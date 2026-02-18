България

Между екстаза и летаргията: Какво откриха в кръвта на Ивайло Калушев

18 февруари 2026, 11:33
Частично бедствено положение в община Смолян заради снега

Автобус с над 20 пътници закъса в Свищовско

Скандал заради нов кампус в Студентски град: Жители твърдят, че остават без път до домовете си

Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

Кой ще бъде новият градски прокурор на София?

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

Ключова среща на „Дондуков“ 2: Йотова приема кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

О ткриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев - Ламата добавя нов, мрачен нюанс към разследването на случая „Петрохан – Околчица“. Това вещество не е просто „успокоително“ – то е тежката артилерия на фармакологията от миналия век.

Ето какво представлява фенобарбиталът

Фенобарбиталът (познат още с търговското име Luminal) е най-старото все още използвано антиконвулсивно лекарство в света, открито през далечната 1912 г. Той принадлежи към групата на барбитуратите – клас лекарства, които действат като депресанти на централната нервна система (ЦНС).

В съвременната медицина употребата му е строго ограничена, но той остава незаменим в няколко случая:

  • Епилепсия: Основно средство за контрол на гърчове, особено в развиващите се страни и при малки деца.
  • Спешни състояния: Използва се венозно при тежки, продължителни гърчове (status epilepticus), когато другите лекарства не помагат.
  • Тревожност и безсъние: В миналото е бил масов, но днес е изместен от по-безопасните бензодиазепини.
  • Ветеринарна медицина: Масово използван при кучета и котки с епилепсия.
  • Детоксикация: Понякога се прилага за облекчаване на абстиненция от алкохол или други наркотици.

Механизъм на действие: Как „приспива“ мозъка

Фенобарбиталът действа чрез засилване на активността на GABA (гама-аминомаслена киселина) – основният задържащ невромедиатор в мозъка. Той буквално отваря хлоридните канали в невроните за по-дълго време, което прави нервните клетки по-малко възбудими. Резултатът е общо забавяне на мозъчната дейност, успокоение и потискане на физическите реакции.

Основният проблем на фенобарбитала е неговият тесен терапевтичен прозорец – границата между лечебната и отровната доза е много тънка.

Чести странични ефекти:

  • Силна сънливост и замаяност.
  • Нарушена координация (атаксия) и нистагъм (неволеви движения на очите).
  • Парадоксална хиперактивност (особено при деца).
  • Депресия и повишен риск от самоубийство.

Предозирането с фенобарбитал води до „забавяне“ на всички жизнени функции:

  • Понижено ниво на съзнание (до кома).
  • Респираторна депресия (спиране на дишането) – най-честата причина за смърт.
  • Сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност.

Предозирането може толкова силно да потисне мозъчната дейност, че ЕЕГ-то да покаже картина, имитираща мозъчна смърт, която обаче е обратима при правилно лечение.

Зависимост и абстиненция: Капанът на барбитуратите

Фенобарбиталът има висок потенциал за злоупотреба. При продължителна употреба тялото развива толерантност (нужда от по-високи дози) и физическа зависимост. Никога не трябва да се спира фенобарбитал внезапно. Рязкото преустановяване на приема след дълга употреба може да бъде фатално. Абстиненцията при барбитурати е една от най-тежките и включва:

  • Тежки епилептични гърчове (дори при хора, които нямат епилепсия).
  • Халюцинации и делириум.
  • Тремор и силна тревожност.

Правилният метод е спирането да става под строг медицински контрол чрез постепенно намаляване на дозата (tapering) в продължение на седмици или месеци.

Фенобарбиталът има мрачна слава в историята

В Нацистка Германия е използван в програмите за евтаназия на деца и хора с увреждания. През 1997 г. 39 членове на култа „Портите на рая“ (Heaven's Gate) се самоубиват масово през 1997 г. с коктейл от фенобарбитал и водка. 

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

В някои страни се използва в масивни дози за терминално болни пациенти.

В случая „Петрохан“, наличието му в кръвта на Ивайло Калушев повдига въпроси: дали е използван за самолечение, за контрол над съзнанието на групата или е част от по-комплексен микс от вещества, целящ „хипнотично“ състояние.

По темата

фенобарбитал случай Петрохан Околчица нарбитурати депресант на ЦНС антиконвулсантно лекарство епилепсия странични ефекти предозиране зависимост абстиненция
Нови разкрития по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на

Мъж преби и намушка с нож баща си в столичния квартал

Между екстаза и летаргията: Какво откриха в кръвта на Ивайло Калушев

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
На изпроводяк: бившият дизайн-шеф на Mercedes съживи „Червеното прасе“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

Преди 5 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Преди 4 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Преди 5 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Преди 5 часа
Снимката е илюстративна

