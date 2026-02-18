Свят

Снежен ад в Сиера Невада: Лавина погълна 15 скиори, спасители се борят с бурята за оцелелите

Шестима оцелели са извадени от снежния капан благодарение на аварийни маяци и бърза реакция на властите

18 февруари 2026, 11:35
Снежен ад в Сиера Невада: Лавина погълна 15 скиори, спасители се борят с бурята за оцелелите
Снимката е илюстративна   
Източник: Getty Images/Guliver

Ш естима скиори са спасени, а деветима остават в неизвестност след лавина в планините на Северна Калифорния. Издирвателните екипи са били изпратени в района на Фрог Лейк във вторник, след като на спешния телефон около 11:30 ч. местно време е постъпил сигнал за паднала лавина и затрупани хора.

Шестима скиори, практикуващи „backcountry“ каране (извън очертанията на курортите), са били заклещени и впоследствие достигнати от спасителите, докато други деветима все още липсват.

Двама от шестимата са откарани в болница за лечение, съобщи Ашли Куадрос, говорител на шерифската служба в окръг Невада. Капитан Ръсел Грийн от същата служба заяви, че след като са били локализирани, шестимата скиори са останали в убежище, докато аварийните екипи са се опитвали да достигнат до тях.

Спасителите са използвали ски и специални превозни средства, за да стигнат до блокираните, като напредъкът им е бил забавен от опасността от нови лавини.

Капитан Грийн добави, че властите са били уведомени за инцидента от туроператорската компания, която е отвела групата в района на Касъл Пийк, както и от аварийните маяци, които скиорите са носили в себе си.

Групата е била в последната част от тридневно ски пътешествие, според Стив Рейно, прогнозист от Лавинния център на Сиера към националния парк „Тахо“. Компанията, организираща пътуването – Blackbird Mountain Guides, заяви в изявление на уебсайта си, че оказва съдействие на властите в спасителната операция.

През тази седмица Калифорния е ударена от мощна зимна буря, която донесе опасни гръмотевични бури, силни ветрове и обилен снеговалеж в планинските райони.

„В момента е особено опасно извън пистите, тъй като сме в пика на бурята“, заяви Брандън Шварц, водещ прогнозист в Лавинния център на Сиера. Центърът издаде предупреждение за лавини за района на Централна Сиера Невада, започващо от 5:00 ч. местно време във вторник, с очаквания за големи срутвания и в сряда.

Опасните условия са причинени от бързо натрупващия се снеговалеж върху крехки снежни слоеве, съчетан с ураганни ветрове. Няколко ски курорта около езерото Тахо бяха напълно или частично затворени поради екстремното време. Прогнозите сочат, че в някои райони може да натрупа до 2,4 метра сняг, преди бурята да отмине в сряда.

Източник: Sky News    
