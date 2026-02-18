Любопитно

Вълнуващи открития: Археологическите чудеса в България през 2025 г.

Пътуването през времето започва от праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците и стига до аристократичния блясък на Плиска, Търновград и Калиакра

18 февруари 2026, 11:41
Вълнуващи открития: Археологическите чудеса в България през 2025 г.
Акцентът в изложбата на НАИМ-БАН - оцветен стъклен ритон, открит край варненското село Блъсково   
Източник: БТА

М ежду блясъка на златото и крехкостта на античното стъкло, българските археолози изпращат поредна година, в която земята решава да разкаже част от своите най-дълбоко пазени истории.

На 12 февруари 2026 г. Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) представи деветнадесетото издание на традиционната експозиция „Българска археология“. Изложбата не е просто суха равносметка за изминалия сезон, а мащабна панорама на българското минало, която разгръща пред публиката над 300 експоната от 31 обекта. Пътуването през времето започва от праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците и стига до аристократичния блясък на Плиска, Търновград и Калиакра.

Един от абсолютните акценти, който привлича вниманието още в първите минути, е изключително рядък оцветен стъклен ритон, открит край варненското село Блъсково. Този „рог на изобилието“ излиза на бял свят по време на спасителни проучвания по трасето на нов газопровод.
 
Артефактът е открит на фрагменти в контекста на непознато досега селище, което прави неговото присъствие още по-загадъчно. Благодарение на прецизната работа на реставраторите, днес ритонът блести със своята полихромна украса – находка от световна величина, каквато до момента не е показвана в рамките на ежегодните прегледи на археологическата гилдия.

Историята оживява и чрез по-интимни, наситени с духовност предмети. В залите на музея могат да се видят две нежни керамични фигурки на птици, открити заедно в двоен гроб край село Блатино, както и уникален оловен сгъваем олтар от Трапезица. Подобни олтари са били притежание на високопоставени духовници и са служели за молитва по време на път, което подсказва за богатия религиозен и социален живот във втората българска столица.

Въпреки впечатляващите резултати, археологическият сезон на 2025 г. преминава под знака на сериозни предизвикателства. По време на официалното представяне директорът на НАИМ-БАН доц. д-р Христо Попов подчертава, че за четвърта поредна година държавата не реализира сесия за финансиране на редовните научни проучвания. Този административен вакуум прехвърля тежестта основно върху спасителната археология. Именно мащабните инфраструктурни проекти – газопроводите по поречието на Струма и в Източна Стара планина, железопътните трасета в Пловдивско и стратегическият път между Бургас и Велико Търново – се превръщат в основна сцена на откритията. Там, между багерите и чертежите, археолозите успяват да спасят ценности като златните накити от село Капитан Петко войвода и мечовете от некропола при село Палат.

Вълнуващият Хераклея Синтика: Градът на Херакъл се завръща

Находки от Хераклея Синтика
Находки от Хераклея Синтика Източник: ЕПА/БГНЕС

Докато едни находки изплуват при спасителни разкопки, други са плод на десетилетни усилия в знакови обекти като Хераклея Синтика. Античният град край Рупите, основан от Филип II Македонски под склона на изгаснал вулкан, продължава да поднася сензации. Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински съобщава за откриването на торса на статуя на Херакъл – патронът и митичен родоначалник на града. Находката е част от мащабна скулптура над човешки ръст, чиито парчета излизат едно по едно от земните пластове на форума.

Археолозите попадат първо на фрагмент от бедрата, а малко по-късно и на дясната ръка на героя. Детайлите са толкова прецизни, че не оставят съмнение в самоличността на персонажа – пръстите са характерно свити около неговия неизменен атрибут, кривака. Проучванията се насочват към източния край на форума, където се предполага, че е бил разположен храм на божеството. 

Историята на Хераклея Синтика е разказ за възход и апокалипсис. Разкритите пластове разказват за ужаса на земетресението от 388 г., когато река Струмещница залива града с над два метра глина. Но истинският сблъсък се случва в края на IV в., когато старата цивилизация и нейните божества отстъпват пред новата християнска религия. Археолозите откриват следи не само от природни бедствия, но и от целенасочени усилия да се изтрие спомена за миналото. Въпреки това, днес градът на македоните и римляните бавно възстановява стария си блясък, доказвайки, че 1600 години по-късно Херакъл все още има какво да ни каже.

Изложбата в НАИМ-БАН, в която участват 19 музея от цялата страна, демонстрира, че културното наследство на България е по-силно от бюджетните затруднения. Трудът на теренните проучватели и реставраторите успява да подреди пъзела на миналото, предлагайки на съвременния човек пряк досег с вечността.

Експозицията „Българска археология 2025“ е отворена за посетители в зала „Временни изложби“ на Националния археологически музей от 13 февруари до 7 юни 2026 г. Тя остава като символ на професионалния празник на археолозите – 14 февруари, и като напомняне, че всяка педя земя у нас крие потенциала да пренапише историята.

По темата

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България. 

Вижте още позитивни новини от страната ТУК.

QUEENSnovini българска археология археологически находки НАИМ БАН изложба Хераклея Синтика антично стъкло статуя на Херакъл спасителна археология културно наследство древна България
Последвайте ни
Нови разкрития по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

Нови разкрития по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на "Брънч за начинаещи": Стремежът към перфектен живот е обречен

Мъж преби и намушка с нож баща си в столичния квартал

Мъж преби и намушка с нож баща си в столичния квартал "Люлин"

Между екстаза и летаргията: Какво откриха в кръвта на Ивайло Калушев

Между екстаза и летаргията: Какво откриха в кръвта на Ивайло Калушев

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
На изпроводяк: бившият дизайн-шеф на Mercedes съживи „Червеното прасе“

На изпроводяк: бившият дизайн-шеф на Mercedes съживи „Червеното прасе“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 5 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 4 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 5 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Само на 12: Дъщерята на Ким Кардашиян стартира собствен бизнес

Любопитно Преди 27 минути

12-годишната Норт Уест стартира собствена модна империя под името „NOR11“. Ким Кардашиян вече е подала документи за търговска марка, обхващаща дрехи, козметика и бижута, подготвяйки дъщеря си за наследник на милиардния семеен бизнес в шоубизнеса

,

Пулсът – невидимият диригент на сърцето

Любопитно Преди 57 минути

България се присъединява към Световния ден на пулса с минимаратон на 1 март в София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията за учредяването на неговия Съвет за мир

Съветът за мир на Тръмп се събира – глобален „клуб на милиардерите“ или нов световен ред

Свят Преди 1 час

Смелостта на Жизел Пелико: "Срамът е за извършителите"

Смелостта на Жизел Пелико: "Срамът е за извършителите"

Свят Преди 1 час

Цели десет години Жизел Пелико е упоявана и сексуално насилвана от мъжа си и десетки други мъже

Тежка катастрофа във Видинско: Загина 5-годишно дете

Тежка катастрофа във Видинско: Загина 5-годишно дете

България Преди 1 час

30-годишен шофьор не е спрял на знак "Стоп" и е отнел предимсвото на тир

;

Трагедия в САЩ: Мъж застреля бившата си съпруга и сина си по време на хокеен мач

Свят Преди 1 час

При стрелбата са били ранени и родителите на бившата съпруга на стрелеца, както и семеен приятел

<p>Португалия: Новият &bdquo;пристан&ldquo; за българи &ndash; пълно ръководство за емигранта</p>

БезГранично: Португалия – новият „пристан“ за българи, пълно ръководство за емигранта

БезГранично Преди 1 час

Португалия вече не е просто екзотична точка на картата за лятно приключение. Страната се утвърди като истински магнит за професионалисти, предприемачи и хора, търсещи спокойни старини

Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Технологии Преди 2 часа

Смартфоните с Android по дефиниция имат добро стандартно ниво на сигурност, но то далеч не е всичко, с което разполагат. Те имат и "скрита" функция, която предлага още по-сериозни системи за защита на личните ви данни в устройството

Частично бедствено положение в община Смолян заради снега

Частично бедствено положение в община Смолян заради снега

България Преди 2 часа

Има откъснати села и такива без електрозахранване

Мъж загина в катастрофа край Добрич

Мъж загина в катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

Шофьорът загубил контрол над автомобила и се блъснал в крайпътно дърво

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 2 часа

Той изрази тази позиция броени часове след преговорите между представители на Вашингтон и Техеран в Женева

<p>Почина дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА</p>

Почина проф. д-р Камен Плочев, дмн

България Преди 2 часа

Дългогодишният ръководител на Клиниката по инфекциозни болести на ВМА е работил в Академията близо пет десетилетия

<p>Системите &quot;Старлинк&quot; не работят от две седмици</p>

Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици

Свят Преди 2 часа

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че терминалите са с прекъсната връзка

Първият европейски полет, след свалянето на Мадуро, кацна в Каракас

Първият европейски полет, след свалянето на Мадуро, кацна в Каракас

Свят Преди 2 часа

Множество международни авиопревозвачи спряха полетите си до Венецуела, след като САЩ предупредиха за възможна военна активност там в края на ноември

Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

България Преди 2 часа

Една от най-зловещите хипотези е: използването на шаманските методи на Карлос Кастанеда за пълно подчинение на човешкото съзнание

<p>Мексико обяви дали ще се присъедини към Съвета за мир на Тръмп</p>

Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тя отбеляза, че Мексико "вероятно" ще изпрати своя постоянен представител в ООН като наблюдател на насроченото за 19 февруари първо заседание на новия орган във Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg
1

Цъфнаха минзухари в цялата страна

sinoptik.bg

5-те цвята, които ще доминират през пролетта на 2026 г.

Edna.bg

Кейт е искала друго име за принц Джордж! Истината как е трябвало да се казва първородния ѝ син

Edna.bg

В Унгария за Лудогорец: Проектът, който разби хегемонията на ЦСКА и Левски

Gong.bg

Кой е джобният аржентинец, взривил расисткия скандал в ШЛ?

Gong.bg

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Nova.bg

5-годишно дете загина при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg