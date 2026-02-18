България

Бойлер се взриви в къща в Литаково: Мъж е с опасност за живота

Пострадалият е с тежки изгаряния след мощната детонация; полицията и прокуратурата разследват инцидента

18 февруари 2026, 11:43
Източник: БТА

Т ежък инцидент разтърси ботевградското село Литаково снощи. Около 20:40 часа мощен взрив на бойлер е ранил тежко местен жител и е нанесъл сериозни щети в дома му.

Веднага след взрива близки на пострадалия са го транспортирали с частен автомобил до спешния център в Ботевград. Поради сериозността на състоянието му – 23% изгаряния и реална опасност за живота – мъжът е бил спешно преместен в столична болница, където в момента лекарите се борят за него.

Пристигналите на място полицаи и пожарникари са установили, че в банята на къщата е станало възпламеняване, последвано от детонация. Ударната вълна е била толкова силна, че е унищожила помещението.

Към момента не е ясно дали причината за взрива е техническа неизправност или човешка грешка. По случая вече е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Източник: МВР    
