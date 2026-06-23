Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал съгласие за ядрени инспекции "до безкрай" въпреки опроверженията на Техеран, и че "размразените ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на хуманитарни помощи от САЩ", предаде Ройтерс.

Вашингтон се съгласи да отмени санкциите срещу Иран за 60 дни, считано от вчера, след първия кръг от преговори в рамките на зараждащото се мирно споразумение, договорено миналата седмица за прекратяване на войната, продължила повече от три месеца.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с ирански представители са положили добра основа за окончателно споразумение и че Техеран е дал съгласие да допусне отново ядрените инспектори в страната.

Тръмп: Иран се съгласи, че няма да има ядрено оръжие

Иран обаче отрече да е започнал обсъждания относно ядрената си програма по време на преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан, и заяви, че не е дал съгласие да покани отново инспекторите от Международната агенция за атомна енергия.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи заяви, че иранските представители не са провеждали среща с шефа на МААЕ Рафаел Гроси в Швейцария и че нямат планове ядрената агенция на ООН да инспектира повредените ядрени съоръжения на Иран.

Тръмп днес определи това като "опровержения и лъжливи твърдения" от страна на Иран.

Иран отрече да е допускал инспектори на МААЕ до ядрените си обекти

"Иран е дал пълно и безрезервно съгласие за ядрени инспекции на най-високо ниво за дълго време напред (безкрайно!!!)", заяви Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Той също така заяви, че всички ирански активи, които бъдат размразени по силата на споразумението, ще бъдат прехвърлени в сметка под условие и ще бъдат използвани за закупуване на храна и медицински материали от САЩ, "включително царевица, пшеница и соя от нашите Велики Американски Фермери".

По-рано иранският посланик към ООН в Женева беше отрекъл да е имало такова споразумение. "Иран е единствената страна, която решава какво да прави със своите активи, които ще бъдат размразени, и затова отхвърлям всяко твърдение, че друга страна би могла да окаже влияние върху тези решения или процеси", заяви Али Бахрейни пред медиите.