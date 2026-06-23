Свят

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Техеран заявява, че няма договорка за МААЕ и ядрен контрол

23 юни 2026, 19:39
Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"
Източник: gettyimages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал съгласие за ядрени инспекции "до безкрай" въпреки опроверженията на Техеран, и че "размразените ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на хуманитарни помощи от САЩ", предаде Ройтерс.

Вашингтон се съгласи да отмени санкциите срещу Иран за 60 дни, считано от вчера, след първия кръг от преговори в рамките на зараждащото се мирно споразумение, договорено миналата седмица за прекратяване на войната, продължила повече от три месеца.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с ирански представители са положили добра основа за окончателно споразумение и че Техеран е дал съгласие да допусне отново ядрените инспектори в страната.

Тръмп: Иран се съгласи, че няма да има ядрено оръжие

Иран обаче отрече да е започнал обсъждания относно ядрената си програма по време на преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан, и заяви, че не е дал съгласие да покани отново инспекторите от Международната агенция за атомна енергия.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи заяви, че иранските представители не са провеждали среща с шефа на МААЕ Рафаел Гроси в Швейцария и че нямат планове ядрената агенция на ООН да инспектира повредените ядрени съоръжения на Иран.

Тръмп днес определи това като "опровержения и лъжливи твърдения" от страна на Иран.

Иран отрече да е допускал инспектори на МААЕ до ядрените си обекти

"Иран е дал пълно и безрезервно съгласие за ядрени инспекции на най-високо ниво за дълго време напред (безкрайно!!!)", заяви Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Той също така заяви, че всички ирански активи, които бъдат размразени по силата на споразумението, ще бъдат прехвърлени в сметка под условие и ще бъдат използвани за закупуване на храна и медицински материали от САЩ, "включително царевица, пшеница и соя от нашите Велики Американски Фермери".

По-рано иранският посланик към ООН в Женева беше отрекъл да е имало такова споразумение. "Иран е единствената страна, която решава какво да прави със своите активи, които ще бъдат размразени, и затова отхвърлям всяко твърдение, че друга страна би могла да окаже влияние върху тези решения или процеси", заяви Али Бахрейни пред медиите.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Доналд Тръмп Иран ядрена програма ядрени инспекции МААЕ санкции Вашингтон мирно споразумение ирански активи международни отношения
Последвайте ни

По темата

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 18 минути

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Свят Преди 2 часа

Руският президент заяви, че атаките целят да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в страната

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 2 часа

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Свят Преди 3 часа

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

<p>Радев обясни защо Олег Невзоров е върнат в страната</p>

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

България Преди 3 часа

Министър-председателят посочи, че решението е взето, за да бъдат събрани важни данни за незаконното строителство във Варна

<p>Еврокомисарят по отбраната: Русия може да тества Европа, ако САЩ изтеглят сили и техника от континента</p>

ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната

Свят Преди 3 часа

Европа остава силно зависима от САЩ за дозареждане във въздуха, разузнаване и сдържане срещу Русия.

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

Свят Преди 3 часа

Официалният брой на загиналите при атентатите на 11 септември е 2977 души, но истинският мащаб на трагедията е далеч по-голям. Заради излагането на токсичния прах на Ground Zero, днес починалите от рак и белодробни болести надвишават преките жертви

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Свят Преди 3 часа

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

Изтребител F-35 Lightning

Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Свят Преди 3 часа

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Свят Преди 3 часа

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

<p>Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект</p>

Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

Любопитно Преди 3 часа

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

<p>Русия с нов словесен залп: Лавров заклейми САЩ и обиди Зеленски</p>

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Свят Преди 3 часа

Руският външен министър заяви, че Москва е готова за преговори, но не отстъпва от условията си към Киев.

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Свят Преди 4 часа

От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

България Преди 4 часа

Министър Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета

.

Родители кръстиха бебето си Xfrgolszzzxy, болницата отказа да го регистрира

Любопитно Преди 4 часа

Как едно непроизносимо име се превърна в кошмар за държавната администрация? Историята зад интернет сензацията, която доказа, че дори родителската лудост си има законни граници

Повдигнаха обвинение на мъж за убийството на човек на "Лъвов мост"

Повдигнаха обвинение на мъж за убийството на човек на "Лъвов мост"

България Преди 4 часа

Лицето е задържано за 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Когато завесата не пада завинаги: Георги Парцалев и безсмъртието на таланта

Edna.bg

15 неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято

Edna.bg

ЦСКА с подробности за последната си контрола в Австрия

Gong.bg

ЦСКА с важна информация за клубния и онлайн магазини

Gong.bg

Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Стоян Мавродиев сам е поискал да бъде екстрадиран в България, потвърди адвокатът му

Nova.bg