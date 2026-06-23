България

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Полетът Хургада–Крайова беше пренасочен заради буря и лоши метеорологични условия

Обновена преди 26 минути / 23 юни 2026, 19:49
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С амолет, превозващ румънски туристи от Египет до северната ни съседка, е кацнал аварийно на Летище Горна Оряховица. Причината – лоши метеорологични условия над Северозападна България и летището над Крайова, за където е летял.

Източник: NOVA

Полетът е бил Хургада – Крайова, но след продължително кръжене над румънския град самолетът е върнат на горнооряховското летище около 16,40, за да зареди гориво и изчака спирането на дъжда, както и бурята над Румъния.

Източник: NOVA

Около 19:00 часа самолетът  Airbus A320 на  Египетската авиокомпания Nesma Airlines със 178 души на борда и 4-ма души екипаж, излетя за крайната си дестинация.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
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