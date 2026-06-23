Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

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С амолет, превозващ румънски туристи от Египет до северната ни съседка, е кацнал аварийно на Летище Горна Оряховица. Причината – лоши метеорологични условия над Северозападна България и летището над Крайова, за където е летял.

Източник: NOVA

Полетът е бил Хургада – Крайова, но след продължително кръжене над румънския град самолетът е върнат на горнооряховското летище около 16,40, за да зареди гориво и изчака спирането на дъжда, както и бурята над Румъния.

Източник: NOVA

Около 19:00 часа самолетът Airbus A320 на Египетската авиокомпания Nesma Airlines със 178 души на борда и 4-ма души екипаж, излетя за крайната си дестинация.