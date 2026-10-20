България

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове на десетки места в областта

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 13:19
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12 души са задържани при полицейска операция в област Хасково, насочена срещу различни престъпления, включително купуването на гласове. На десетки места в региона са изградени контролно-пропускателни пунктове, а в някои райони полицейски екипи са разположени на всички входове и изходи, предаде NOVA.

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В рамките на акцията са проверени над 1000 автомобила. На лица от криминалния контингент са съставени 60 предупредителни протокола.

Проверки са извършени и в пунктове за изкупуване на черни и цветни метали, заложни къщи, автоморги, заведения и търговски обекти.

Към момента в полицията в Хасково няма подадени сигнали за купуване на гласове, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Хасково Мирослав Христов.

Mащабна полицейска акция в Старозагорско, задържани са над 20 души

От общо 12-те задържани седем са държали наркотични вещества. Двама са управлявали моторни превозни средства след употреба на наркотици, а един е шофирал след употреба на алкохол.

Друг задържан е управлявал нерегистрирано превозно средство, без да притежава свидетелство за управление.

При операцията е задържан и човек, у когото са открити над половин тон препарати за растителна защита.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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