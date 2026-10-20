Империята "Вагнер" синът на Пригожин запазва контрола над бизнес за 400 млн. долара в Африка

Година след смъртта на основателя на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, неговият син Павел не само е запазил, но и е разширил контрола върху доходоносните операции на наемническата група в Централноафриканската република (ЦАР). Този развой на събитията показва устойчивостта на мрежата и сложната динамика на руското влияние в Африка, пише The Wall Street Journal.

Павел Пригожин е поел оперативното управление на активите на "Вагнер" в Централноафриканската република.

Според оценки, цитирани в разследване, семейството печели над 400 млн. долара годишно от злато, оръжия и наркотици.

Успехът му се дължи на ключовата подкрепа от президента на ЦАР, който се противопостави на опитите на Кремъл да замени наемниците.

Наследникът на една сенчеста империя

След смъртта на баща си в самолетна катастрофа през август 2023 г., Павел Пригожин, тогава на 25 години, наследява имущество на стойност 12 милиарда рубли. Според информация, публикувана от 24 Часа, която се позовава на разследване на „Уолстрийт Джърнъл“, той е успял да поеме контрола над ключови бизнес операции, въпреки опитите на руските власти да национализират активите на ЧВК „Вагнер“.

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Кремъл създаде т.нар. „Африкански корпус“ към Министерството на отбраната с цел да поеме контрола над наемническите мрежи в региона. Въпреки това, в Централноафриканската република, Павел Пригожин успява да запази автономията на местния контингент на „Вагнер“.

Ключовата роля на местната власт

Основен фактор за този успех е подкрепата на президента на ЦАР, Фостен-Аршанж Туадера. Според „Уолстрийт Джърнъл“ той лично е поискал от Кремъл бойците на „Вагнер“ да не бъдат заменяни с персонал на руското Министерство на отбраната. Вместо това, около 500 наемници са били интегрирани в полицията, армията и разузнавателните служби на страната, като основната им задача е да охраняват президента и да се борят с бунтовнически групировки.

Павел Пригожин редовно пътува до столицата Банги, където отсяда в хотел Ledger Plaza, превърнат във фактическа щабквартира на ЧВК. Територията се охранява строго от въоръжени войници, което демонстрира значителното влияние на групата в страната.

Злато, оръжия и пропаганда: Източниците на приходи

Бизнес моделът на Пригожин-младши в ЦАР е диверсифициран и изключително доходоносен. Според Глобалната инициатива за борба с транснационалната организирана престъпност, цитирана в доклада, семейството печели над 400 милиона долара годишно. Основният източник на приходи е контролът над най-голямото златно находище в страната, което генерира около 250 милиона долара годишно. За да се улесни износът, добитият метал се етикетира като държавна собственост, като през последните месеци доставките са пренасочвани през Беларус.

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Освен златото, структурата контролира и значителна част от местния пазар на трамадол - синтетичен опиоид, известен като „кокаинът за бедните“. Други дейности включват продажба на оръжия на бунтовнически групировки в съседни държави като Судан и Либия, както и производство на водка и бира. Групата притежава и радиостанции в ЦАР, които излъчват антизападна пропаганда и възхваляват президента Туадера и Русия.

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Поглед напред

Според експерти, интервюирани от „Уолстрийт Джърнъл“, е възможно Павел Пригожин да е постигнал някакво споразумение с Кремъл, което му позволява да запази позициите си в ЦАР. Случаят демонстрира как частни военни мрежи, дълбоко интегрирани с местни елити и контролиращи доходоносни ресурси, могат да оцелеят дори след отстраняването на своите основатели, представлявайки трайно предизвикателство за държавния монопол върху сигурността и външната политика.