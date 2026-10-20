„Знаеш, че не бях сам“: Таен информатор и нови записи отварят отново случая „О Джей Симпсън“

Н оворазкрити записи отпреди три десетилетия хвърлят нова светлина върху една от най-големите мистерии около О Джей Симпсън – липсващото оръжие на убийството и възможността той да е имал съучастник, пише The New York Times.

Според съдебните досиета, разпечатани от федерален съдия в Ню Йорк след настояване от журналисти, властите са разполагали с информация от „изключително надежден“ информатор. В разследването, обхванало следи от Калифорния до Флорида, се включва и братът на информатора, който заявява пред „Таймс“, че роднината му лично е присъствал на местопрестъплението.

Разкритията придобиват още по-голяма тежест на фона на ключов епизод от юни 2006 г. В хотелски апартамент в Маями бившата суперзвезда от NFL и обвиняем за двойното убийство се среща със своя писател в сянка. Целта е подготовката на книга с „хипотетично“ признание за смъртта на Никол Браун Симпсън и Роналд Голдман.

Макар и видимо разколебан в началото на разговора, Симпсън нарушава мълчанието пред включения аудиорекордер с показателните думи: „Знаеш, че не бих могъл да направя това сам.“

Secret mob informant in OJ Simpson's murder trial told cops about missing weapon and former couple's drug use, unsealed court files reveal https://t.co/gDJtr4J01T — Daily Mail (@DailyMail) October 18, 2026

Ново разследване оспорва официалния разказ

В историята, разказана от г-н Симпсън в онзи ден и по-късно публикувана в книгата „Ако аз го направих“, той описва версия на убийствата на Никол Браун Симпсън и Роналд Голдман от 1994 г., в която е получил помощ от приятел, отървал се от оръжието на убийството и окървавените му дрехи.

Прокурорите, които не успяха да осъдят г-н Симпсън за убийство, не отдадоха голямо значение на идеята за съучастник. Полицията - също. Много хора смятаха подробностите от хипотетичното му признание за измислица, част от отчаян опит да се възползва от затихващата си слава на фона на нарастващи финансови затруднения и конфликти със закона.

Днес обаче, повече от 30 години след „процеса на века“, новооткрити доказателства сочат, че версията на г-н Симпсън не е трябвало да се отхвърля толкова лесно.

Проучване на „Ню Йорк Таймс“, базирано на наскоро разпечатани съдебни досиета, интервюта и други доказателства, разкрива дълго скрита информация за липсващото оръжие на убийството, предполагаемите опити на г-н Симпсън да прикрие престъплението, както и възможността за съучастник. Взети заедно, разкритията оспорват популярния разказ около случай, анализиран в безброй книги, подкасти и документални филми, и пораждат съмнения относно решението на правоохранителните органи да не предприемат повече действия за преследване на една обещаваща следа.

Документ отпреди десетилетия, подаден по несвързано, слабо известно наказателно дело в Ню Йорк – наскоро разпечатан по искане на „Таймс“ – очертава разказа на ценен информатор, предоставил ключова информация, докато е вървял процесът срещу г-н Симпсън през 1995 г.

Embed from Getty Images

Следата на тайния информатор

Информаторът – човек, смятан за „изключително надежден“ от опитен федерален прокурор и хвален от дългогодишен федерален съдия – е бил сътрудник на г-н Симпсън и близък приятел на неговия довереник Ал Каулингс. Като част от широкообхватното си споразумение за сътрудничество с органите на реда, информаторът е споделил сведения за предполагаемото местонахождение на оръжието на убийството и усилията за неговото унищожаване. Документът очертава общия характер на предложеното на прокурорите, но не уточнява какво точно е казал или до каква степен е замесил себе си или други лица.

Неговият разказ е препратен на прокурорите в Лос Анджелис в края на процеса за убийството – толкова късно, че обвинението вече е представило своята версия пред съдебните заседатели и е приключило с доказателствата, макар все още да не са държани заключителните пледоарии. Документите по делото в Ню Йорк са били засекретени преди 30 години и останаха такива досега.

Ролята на информатора в случая може да се окаже още по-дълбока. По-рано тази година неговият брат заяви пред „Таймс“, че двамата са били в Лос Анджелис в нощта на убийствата. Той твърди, че е видял брат си с ръце, покрити с кръв, след като е излязъл да помогне на г-н Симпсън.

Нито едно от новите разкрития не разплита окончателно мистерията. Никой не е представил нови криминалистични доказателства. Дори братът на информатора оттогава се опитва да се отрече от гръмките си изявления. Взети заедно обаче, материалите сочат в различни посоки и се отклоняват значително от официалната версия на полицията и прокуратурата.

Обвинението за двойно убийство срещу г-н Симпсън, който беше оправдан от съдебните заседатели, остава един от най-подробно анализираните случаи в популярната култура. Тъй като много от ключовите участници вече не са сред живите, е възможно пълната истина никога да не бъде разкрита.

Въпреки това идеята, че в убийствата е участвал съучастник, продължава да привлича вниманието на разследващите студени досиета в полицията на Лос Анджелис, които миналата зима дискретно са проверявали потенциални следи.

„Случаят с О Джей Симпсън остава отворен и продължава да се разследва“, заяви говорител на полицията в Лос Анджелис. Тъй като няма осъдителна присъда, „ведомството е длъжно да продължи да търси правосъдие. При поява на нови доказателства, детективите ще ги проследят.“

Recently unsealed court files, interviews and other evidence details long-hidden information about the O.J. Simpson case, including the missing murder weapon. From The New York Times https://t.co/z9OQHA61Xn — Chicago Tribune (@chicagotribune) October 18, 2026

В рамките на своето проучване „Таймс“ разкри истории за тайни аудиозаписи, връзки с мафията, бягство от затвор и комуникация по задкулисни канали между щатски и федерални прокурори. Разследването се натъкна и на разказ от рапъра Фат Джо, който подкрепя предполагаемата роля на информатора.

Голяма част от новата информация се фокусира върху информатора – починал наркодилър на име Джоузеф Иполито, известен като Джоуи. Той е бил сътрудник на мафията, рецидивист, беглец от затвора и приятел на г-н Симпсън. Историята за бурния му живот и връзката му със случая, ако не беше подкрепена от полицейски доклади, съдебни досиета и интервюта, би изглеждала твърде невероятна, за да е истина.

Гангстер бяга от затвора

Г-н Иполито израства в мафиотския подземен свят на Ню Джърси, където баща му е бил част от престъпното семейство ДеКавалканте. Като млад той придобива известност във Флорида като професионален състезател с моторни лодки. Изгражда мрежа от известни и заможни приятели, сред които актьорът Джеймс Каан, и си създава репутация на човек, поеман рискове – включително разпространение на наркотици по Източното крайбрежие.

В крайна сметка той е заловен през 1981 г. при толкова мащабна акция, че попада на първа страница на „Таймс“. Излежава три години затвор за съучастие в трафика на 20 тона марихуана от Колумбия до Лонг Айлънд.

В края на 80-те години, току-що освободен, г-н Иполито се премества в Лос Анджелис, за да започне наново. Поема управлението на италиански ресторант близо до плажа на Санта Моника. Заведението предлага гледка към залеза над крайбрежната магистрала и привлича част от богатите и известните в града. Сред тях е Ал Каулингс – бивша футболна звезда и прохождащ холивудски актьор.

Г-н Каулингс е и най-добрият приятел на г-н Симпсън – двамата са били съотборници в гимназията, колежа и NFL.

Каулингс и Иполито бързо се сближават. Заедно ходят на походи и разходки по плажа. Стават толкова близки, че по-късно Каулингс отдава заслугата на Иполито за това, че му е помогнал да се откаже от кокаиновата си зависимост.

„Положението ми ставаше толкова лошо, че знам – ако не беше Джо, вероятно щях да умра“, пише г-н Каулингс в писмо до съдия, молейки за снизходителност към г-н Иполито.

Но докато помага на Каулингс да се чисти, Иполито пласира наркотици на други. Властите установяват, че той е използвал близостта си с влиятелни фигури в Холивуд за разпространение на забранени вещества. Голяма федерална акция, включваща тайни записи и агент под прикритие, води до ареста му в Лос Анджелис през 1992 г. На следващата година е признат за виновен.

Семейството и приятелите му се застъпват за него пред съда. Негова приятелка, Джули Михарес – стилист на звезди и управител на бутици, предлага да го подслони в Лос Анджелис, ако бъде пуснат под гаранция. Неговият брат Сам заявява, че Джоузеф е държал семейството задружно след смъртта на баща им.

Въпреки това г-н Иполито е осъден на 10 години затвор и изпратен в съоръжение с лек режим във Флорида.

Но затворът не го спира. През май 1994 г., осем месеца след присъдата, той избягва, напускайки работно дежурство. Качва се в предварително поръчана кола и стига до Панама Сити. По-късно адвокатът му заявява в съда, че това е единственото известно бягство от затвор с частна лимузина.

Брат му Сам разказва в интервю, че го взел от Флорида и двамата заминали на запад към Лос Анджелис, където отседнали в апартамента на Джули Михарес в Западен Холивуд.

И тогава, в нощта на 12 юни 1994 г., Сам си спомня, че брат му излязъл от апартамента с думите, че трябва да помогне на приятел.

Embed from Getty Images

Двойно убийство в Лос Анджелис

Властите твърдят, че през онази нощ г-н Симпсън е отишъл до дома на бившата си съпруга. Двамата са имали бурна връзка, съпроводена с прояви на домашно насилие. Прокурорите заявяват, че той я е намушкал смъртоносно пред къщата, след което е убил и г-н Голдман.

На местопрестъплението разследващите откриват кръв от г-н Симпсън, отпечатъци от стъпки, съответстващи на неговия размер и модел обувки, една кожена ръкавица от модел, купуван му по-рано от Никол, както и шапка с косми, съответстващи на неговите. Другата ръкавица, с кръв от двете жертви, е намерена в неговия дом, а самият той има порязване на ръката.

Планината от доказателства изглежда категорична, но последвалият процес се оказва всичко друго, но не и обикновен.

Когато властите издават заповед за арест пет дни по-късно, Симпсън бяга. Страната гледа в кадри по телевизията как бял „Форд Бронко“, управляван от Ал Каулингс, с О Джей Симпсън на задната седалка, води полицията в преследване с ниска скорост из Лос Анджелис. В крайна сметка той се предава в дома си.

Случаят не само завладява общественото внимание, но и привлича интереса на властите, които по онова време издирват избягалия Иполито. Федералните агенти знаят за близостта му с Каулингс. При задържането на Каулингс след преследването, у него е намерен телефонният номер на столовата, където Иполито е работил в затвора. В автомобила са открити и снимки и телефонен номер на негова приятелка.

Издирването на Иполито продължава месеци наред с наблюдения и агентурна работа. В крайна сметка агентите го проследяват в Малката Италия в Ню Йорк. Вземайки го за друг поради дългата коса, която носи, те се приближават и свалят перуката му. Избягалият беглец просто се усмихва, когато разбира, че е заловен.

O.J. Simpson, a Secret Informant and a Decades-Old Mystery An “extremely reliable” informant told authorities about the missing murder weapon, according to newly unsealed records. The informant’s brother told The Times his sibling was at the crime scene. https://t.co/ZERCY9frCn — glmr co (@glmrco) October 19, 2026

Доносникът на века

Иполито знае как работи системата. Изправен пред тежка присъда като рецидивист, той решава да сътрудничи.

Използвайки контактите си в подземния свят, той започва да помага от килията си на агенти под прикритие и предоставя ключова информация за дейността на големи мафиотски фигури, излагайки се на сериозен риск.

Неговото сътрудничество е описано подробно в запечатан правен документ от декември 1996 г. Документът посочва, че Иполито е станал изключително ценен източник веднага след ареста си през 1995 г.

Първият посочен пример в документа е именно случаят с О Джей Симпсън. В него се казва, че покрай близките си отношения с Каулингс и други лица, Иполито е станал посветен на много факти, свързани със случая, включително предполагаемото домашно насилие от страна на Симпсън, употребата на наркотици от семейство Симпсън, опита му да се измъкне от правосъдието и разпореждането му с оръжието на убийството.

Федералните прокурори в Ню Йорк започват дискретно да споделят тази информация с колегите си в Лос Анджелис по време на самия процес. В писмо от тогавашния федерален прокурор Дейвид Кели се посочва, че предоставените данни са били изключително полезни за местния екип, особено относно бягството и коментарите за оръжието.

При скорошен разговор г-н Кели сподели, че си спомня разкази за нож, скрит в имота на Симпсън, научени от близък негов сътрудник. Той обаче допълни, че не вярва Иполито да е бил пряко замесен в убийствата.

Водещата прокурорка Марсия Кларк заяви в скорошно съобщение, че не познава Иполито и че ако е имало достоверни доказателства от него, е щяла да бъде информирана. Друг служител от екипа в Лос Анджелис обаче потвърди за проведени разговори, като допълни, че тогава не е било настоявано за разпит на Иполито, тъй като той не искал да се превръща в „доносника на века в процеса на века“, а делото вече е било в напреднала фаза.

Документите показват, че Иполито е бил в полезрението на разследващите още преди това. През септември 1994 г. детективи са разпитвали футболната звезда Маркъс Алън за познанството му с Симпсън и Джоуи. В същото време екипът на защитата на Симпсън също е проучвал дали Иполито има общо с престъплението, но частният им детектив стигнал до извода, че той няма пряко участие.

В крайна сметка Иполито така и не е призован за свидетел. Процесът приключва през октомври 1995 г. с оправдателна присъда за Симпсън – развой, повлиян от разкрития за расизъм в полицията и съмнения относно съхранението на доказателствата. По-късно граждански съд намери Симпсън за отговорен за смъртта на двете жертви.

За сътрудничеството си по различни дела Иполито получава възможно най-леката присъда и похвали от съдията. Освободен е през 1998 г. и умира през 2006 г.

Кървави ръце и мистериозна чанта

Новите разкрития обаче поставят въпроса дали ролята на Иполито не е била по-голяма.

Неговият брат Сам твърди пред „Таймс“, че Джоуи е бил на мястото на престъплението. Според разказа му, в нощта на убийствата Джоуи излязъл, а около полунощ се върнал в апартамента с окървавени ръце и чанта, съдържаща тежък предмет. След това се съблякъл, напъхал дрехите си в чантата и поискал от Сам да я изхвърли.

Сам твърди, че чул брат си да се обажда на Каулингс и да казва, че току-що е „помогнал“ на Симпсън. Сам изхвърлил чантата в контейнер за смет наблизо. Малко след това двамата напуснали града.

Адвокат на Джули Михарес категорично отрече тези твърдения, наричайки ги абсурдни.

През последните месеци обаче Сам Иполито се опита да се отрече от думите си, след като поиска финансово възнаграждение и заяви, че има договор за разказване на историята си на друго място.

Близки и приятели на Джоуи Иполито също отхвърлят възможността той да е участвал в убийствата, определяйки брат му като ненадежден източник.

През годините липсата на оръжието на убийството остава една от най-големите мистерии в случая. Прокурорите твърдяха, че Симпсън е действал сам и в бързина да хване полет, а претърсванията на маршрута му така и не откриха ножа.

Бившият водещ детектив Том Ландж заявява, че никога не е вярвал в теорията за съучастник и че името на Иполито е било само една от стотиците следи, по които са работили. От друга страна, адвокати от екипа на защитата допускат, че подобни теории са възможни, макар и недоказани по категоричен начин.

Преди смъртта си Иполито е споделял различни версии пред познати. Бивш агент от Агенцията за борба с наркотиците си спомня, че Иполито му разказал за обаждане от Каулингс в нощта на убийството с молба за помощ за извеждане на Симпсън от района – молба, която той отказал, тъй като самият той бил беглец.

Десетилетия по-късно, въпросите около една от най-известните криминални драми в историята продължават да търсят своите окончателни отговори.