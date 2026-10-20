Китайската армия следи американски боен кораб в Южнокитайско море

Китайската армия съобщи, че е изпратила сили да наблюдават американски боен кораб, навлязъл в оспорвани води, докато отделно от това се е стигнало до конфронтация между китайски и тайвански плавателни съдове. Тези инциденти подчертават нарастващото напрежение около суверенитета и свободата на корабоплаването в един от най-натоварените морски пътища в света.

В основата на тези събития стои дългогодишният спор за Южнокитайско море, като Пекин предявява претенции към почти цялата акватория. Тези претенции се припокриват с тези на Бруней, Малайзия, Филипините, Тайван и Виетнам, което води до чести дипломатически и военни сблъсъци.

Инцидентът при плитчината Сабина

Южното командване на китайската армия заяви, че американският кораб USS Charleston е „навлязъл незаконно“ във водите в близост до плитчината Сабина в архипелага Спратли. Според изявлението, цитирано от New York Post, това се е случило в ранните часове на вторник без одобрението на китайското правителство.

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В позицията на Пекин се посочва, че „действията на САЩ нарушават суверенните права и интереси на Китай, застрашават морската сигурност и вредят на регионалния мир и стабилност“. В отговор китайският флот е изпратил сили за проследяване и наблюдение на американския плавателен съд.

От своя страна, говорител на филипинската армия заяви, че американският кораб „не е навлизал в ‘китайска територия’“ и че никоя държава няма право да изисква предварително разрешение за „законен транзит през международни води“. Военноморските сили на САЩ обикновено определят подобни мисии като „операции за свобода на корабоплаването“.

Конфронтация при островите Пратас

В отделен инцидент, случил се в северната част на Южнокитайско море, бреговата охрана на Тайван съобщи за напрежение с китайски плавателен съд. Според тяхната информация, китайски кораб на бреговата охрана е навлязъл в ограничени води близо до контролираните от Тайван острови Пратас.

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Тайванската брегова охрана е изпратила своя кораб „Тайчунг“, за да предупреди китайския плавателен съд да се оттегли, като двете страни са си разменили съобщения по радиото. Китайският кораб е излъчил, че „така наречената Република Китай не съществува“, докато тайванският е отговорил, че „Република Китай, Тайван, е суверенна и независима държава“.

Тези два инцидента не са изолирани случаи, а част от по-широка тенденция на засилена активност от страна на Пекин. Миналия месец кораб на китайската брегова охрана се сблъска с филипински катер близо до същата плитчина, а миналата седмица Китай предупреди Тайван, че ще „понесе последствията“ заради използването на водно оръдие срещу китайски риболовен кораб.