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Губите ли ръст? Скритият симптом на остеопорозата, който засяга 380 000 българки

20 октомври - Международен ден за борба с остеопорозата

20 октомври 2026, 12:46
Губите ли ръст? Скритият симптом на остеопорозата, който засяга 380 000 българки
Източник: iStock
  • Около 500 милиона души по света са засегнати от остеопороза, която отслабва костите и увеличава риска от счупвания. Заболяването е по-често при жените над 50 години.
  • Остеопорозата често протича без симптоми, но може да причини фрактури на бедрената кост и прешлените, загуба на ръст и прегърбване.
  • По повод Международния ден за борба с остеопорозата на 20 октомври специалисти подчертават значението на профилактиката, ранното откриване и навременното лечение.

380 000 жени у нас страдат от остеопороза

Около 500 милиона мъже и жени по света може да са засегнати от остеопороза, заболяване, което намалява здравината на костите и увеличава риска от счупвания дори при леки травми. Това се посочва в публикация по повод Международния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва всяка година на 20 октомври.

Остеопорозата се характеризира с намалена костна маса и нарушена костна структура, вследствие на което костите стават по-чупливи. Най-често фрактурите настъпват в областта на шийката на бедрената кост, китката и прешлените на гръбначния стълб.

Заболяването засяга по-често жените, но риск съществува и при мъжете. По данни на Международната фондация за остеопороза (International Osteoporosis Foundation) една от всеки три жени и един от всеки пет мъже на възраст над 50 години ще претърпят фрактури вследствие на заболяването.

Според Световната здравна организация (СЗО) остеопорозата засяга приблизително 6,3% от мъжете над 50-годишна възраст и 21,2% от жените в същата възрастова група.

380 000 жени у нас страдат от остеопороза

„Причините за остеопорозата са различни, като най-често се наблюдава в постменопаузалния период при жените, но много други заболявания, както и прием на редица медикаменти като кортикостероиди и други могат да провокират развитие на състоянието“, посочва подполковник доцент Цветелина Тотомирова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната във Военномедицинската академия (ВМА).

Фрактурите могат да имат сериозни последици

Остеопорозата е причина за 90% от фрактурите на бедрената шийка сред възрастното население в световен мащаб. Тези травми могат да ограничат подвижността за период от няколко месеца и да увеличат с 20% риска от смърт в рамките на една година.

Остеопорозата - една от болестите на века

С оглед на застаряването на световното население прогнозите сочат, че броят на фрактурите на бедрената шийка може да нарасне почти двойно до 2050 г.

Един от основните проблеми при остеопорозата е, че в ранните етапи заболяването протича без симптоми и може да остане неразпознато продължително време.

„С времето могат да се развие симптоматика като най-характерни са болка в гърба, причинени от микрофрактури на прешлени, загуба на ръст и прегърбена стойка на гръбнака“, отбелязва още доц. Тотомирова.

В публикацията се подчертава значението на профилактиката, целенасоченото търсене на заболяването и навременното лечение. Ранното разпознаване и подходящите мерки могат да предотвратят нежелани счупвания, които крият риск от инвалидизация и застрашават живота на пациентите.

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