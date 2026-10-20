Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна.

БАБХ ще извършва комплексни проверки на произхода на храните, проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество, както и на условията на съхранение. Инспекторите ще правят документални проверки и ще вземат проби за лабораторно изпитване.

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Инспекторите на КЗП ще търсят нелоялни търговски практики, невярна и заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките, както и необосновано повишаване на цените.

НАП ще проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство и ще следи за предварителното деклариране на стоките с висок фискален риск (СВФР). Приходната агенция ще сравнява декларираното с наличностите в складовете и с документите, ще проверява дали стоките действително са получени в складовете и как се движат по веригата на доставки до крайния получател.

Проверките са част от съвместните действия на трите институции за защита на потребителите и гарантиране на коректността при предлагането на стоки на пазара.