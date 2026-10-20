Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

Н ародното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 21 октомври, по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Това съобщи парламентът на официалната си интернет страница.

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

Заседанието е свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

В дневния ред е включена една точка - изслушване на представители на институциите и длъжностни лица във връзка с обстоятелствата около помилването на Атанасов.

Сред поканените са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, настоящият началник на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал тази длъжност през ноември и декември 2022 г. Предвижда се изслушване и на началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН.

В списъка са още лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), представители на Комисията по помилването към президента на България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

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Какво ще обсъждат депутатите

Предмет на изслушването са изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.

Депутатите ще търсят информация и за отразяването на инцидент с посочена дата 16 ноември 2022 г., както и за данни за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.

Сред въпросите са още обменът на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и проверките, предприети по случая.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че са събрани подписи за ново извънредно заседание заради помилването на Атанасов.

По думите му искането е подкрепено от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато от „Възраждане“ не са се подписали.

Предишното заседание се провали заради липса на кворум

На 13 октомври Народното събрание не събра кворум за провеждането на извънредно заседание по казуса с помилването на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик.

Тогава от опозицията обвиниха управляващите, че се укриват от обсъждането на случая и поставят „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха, че са запознати с медицинската експертиза, според която Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.