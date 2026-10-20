България

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

Депутатите ще изслушат представители на затворническите власти, ДАНС и МВР за медицинските документи, поведението на Огнян Атанасов и обстоятелствата около помилването му през декември 2022 г.

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 12:57
Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"
Източник: БТА

Н ародното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 21 октомври, по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Това съобщи парламентът на официалната си интернет страница.

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

Заседанието е свикано по искане на Асен Василев от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

В дневния ред е включена една точка - изслушване на представители на институциите и длъжностни лица във връзка с обстоятелствата около помилването на Атанасов.

Сред поканените са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, настоящият началник на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал тази длъжност през ноември и декември 2022 г. Предвижда се изслушване и на началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН.

В списъка са още лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), представители на Комисията по помилването към президента на България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

Какво ще обсъждат депутатите

Предмет на изслушването са изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.

Депутатите ще търсят информация и за отразяването на инцидент с посочена дата 16 ноември 2022 г., както и за данни за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.

Сред въпросите са още обменът на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР и проверките, предприети по случая.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че са събрани подписи за ново извънредно заседание заради помилването на Атанасов.

По думите му искането е подкрепено от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато от „Възраждане“ не са се подписали.

Предишното заседание се провали заради липса на кворум

На 13 октомври Народното събрание не събра кворум за провеждането на извънредно заседание по казуса с помилването на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик.

Тогава от опозицията обвиниха управляващите, че се укриват от обсъждането на случая и поставят „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха, че са запознати с медицинската експертиза, според която Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Нелли Желева    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Свят Преди 16 минути

Великобритания разполага изтребители Typhoon в Саудитска Арабия за отбранителни мисии. Целта е защита на саудитското въздушно пространство от атаки с дронове и ракети от бунтовниците хути

ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

България Преди 19 минути

Над 46 000 млади българи ще гласуват за първи път на президентски вот. Машинно гласуване ще има в 9373 секции в страната

<p>Жена загина при нападение от акула в Южна Африка</p>

Южна Африка: Плувкиня загина при нападение от акула край плажа Ориент

Свят Преди 44 минути

В отговор властите незабавно затвориха плажовете Ориент и Ийстърн до второ нареждане. Издадено е официално предупреждение към гражданите да проявяват изключителна предпазливост

О Джей Симпсън

„Знаеш, че не бях сам“: Таен информатор и нови записи отварят отново случая „О Джей Симпсън“

Свят Преди 44 минути

Разкрити съдебни досиета отварят отново въпроса за липсващото оръжие и евентуален съучастник в двойното убийство от 1994 година

Започнаха парламентарните избори в Израел

Израел: Защо младите се обръщат към крайната десница

Свят Преди 55 минути

Тайван иска от Google да скрие остров в Южнокитайско море

Китайската армия следи американски боен кораб в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Според Пекин, американският USS Charleston е „навлязъл незаконно“ край архипелага Спратли, нарушавайки китайския суверенитет. САЩ определят мисията като „операция за свобода на корабоплаването“ в международни води, за която не се изисква разрешение.

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите ще проверяват произхода и безопасността на храните, цените и движението на стоките с висок фискален риск, ще се вземат и проби за лабораторни изследвания

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 1 час

Той притежава онази рядка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и заразително чувство за хумор. Тази седмица в епизода на The Voice Cast гостува изпълнителят Тино, а разговорът бързо излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне в истински „НЕлюбовен подкаст“

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Свят Преди 1 час

Луксозни магазини затвориха врати след вълна от безредици, а правителството обмисля по-строги мерки за сигурност и ограничения на публичните събирания

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

България Преди 1 час

Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове на десетки места в областта

<p>Империята &quot;Вагнер&quot; и бизнесът за 400 млн. в Африка</p>

Империята "Вагнер" синът на Пригожин запазва контрола над бизнес за 400 млн. долара в Африка

Свят Преди 1 час

25-годишният наследник на Пригожин е успял да се противопостави на опитите на Кремъл да национализира активите на наемническата група в региона, пише The Wall Street Journal. Според разследване изданието, империята на Пригожин в Африка генерира над 400 млн. долара годишно от злато, оръжия и наркотици

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Свят Преди 1 час

Инициативата предвижда безопасно преминаване на кораби до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки, заяви Володимир Зеленски

ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души

ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души

България Преди 1 час

Полицейската операция се провежда в Бургас и още няколко града

<p>Скритият симптом на остеопорозата, който засяга 380 000 българки</p>

Губите ли ръст? Скритият симптом на остеопорозата, който засяга 380 000 българки

България Преди 1 час

20 октомври - Международен ден за борба с остеопорозата

КЕВР определи компенсациите за домакинствата за септември

КЕВР определи компенсациите за домакинствата за септември

Парите ни Преди 1 час

Клиентите на трите големи доставчика получават компенсация от около 24,5 евро/MWh, а тези на „ЕСП Златни пясъци“ - 85,44 евро/MWh. Сумите вече са отчетени във фактурите

<p>Ужасът в Пловдив: 14-годишният син пратил снимка на мъртвата си майка в Инстаграм</p>

Ужасът в Пловдив: 14-годишният син пратил снимка на мъртвата си майка в Инстаграм, съдът го остави в ареста

България Преди 2 часа

При огледа в жилището е открит пентаграм с червена течност, оръжия и надписи с омраза. Окончателното решение на съда оставя ученика зад решетките и заради опасения, че страда от депресия и може да посегне на живота си

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Червена светлина: Защо терапията е хит сред подаръците напоследък

Edna.bg

Рита Уилсън за продължението на „Момичета“: Бих направила невъзможното за героинята си

Edna.bg

Румен Радев: Корабите в Черно море не са спрели и няма да спрат

Nova.bg

Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Nova.bg