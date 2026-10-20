Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

А мерикански военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е извършил полет над западната част на Черно море край българското крайбрежие, съобщава специализираният сайт ItaMilRadar, цитиран от БГНЕС.

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Самолетът е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед, след полет от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия. На следващия ден, 19 октомври, той е изпълнил полет над западната част на Черно море, посочва изданието в публикация от понеделник.

Според ItaMilRadar самолетът е летял продължително на малка височина, като е наблюдавал морската обстановка край българското крайбрежие. Изданието отбелязва, че това е първият път от няколко месеца, в който проследява американски P-8A, опериращ в района.

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Възможна мисия за морско патрулиране

Според анализа на ItaMilRadar полетът вероятно е бил част от мисия за морско патрулиране, а не операция за радиоелектронно разузнаване. Изданието допуска, че задачата може да е свързана с последните руски атаки срещу товарни кораби в Черно море.

Това е предположение на специализирания сайт. Няма посочено официално потвърждение за конкретната цел на полета.

ItaMilRadar е италианско издание, което проследява и анализира полети на военни самолети в Европа и Средиземноморския регион. То използва публично достъпни данни за въздушното движение и публикува карти и информация за движенията на военни и разузнавателни самолети, включително в района на Черно море.

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Какво представлява Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon е американски морски патрулен самолет, предназначен за наблюдение на морски пространства, откриване и проследяване на кораби и подводници, както и за събиране на разузнавателна информация.

Машината е разработена на базата на пътническия Boeing 737 и се използва от Военноморските сили на САЩ и от други държави. Тя разполага със сензори и системи за наблюдение, които позволяват продължителни мисии над морски райони.

Полетът над западната част на Черно море се осъществява на фона на съобщенията за атаки срещу търговски кораби в региона. През последните седмици бяха регистрирани инциденти с товарни плавателни съдове край българското крайбрежие, което повиши вниманието към сигурността на корабоплаването в Черно море.