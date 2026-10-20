Свят

Турция: Спад във ваксинациите предизвика епидемичен взрив на морбили

Турция е изправена пред сериозна здравна криза с близо 3000 случая на морбили от началото на годината. Основната причина е спадът на ваксинационния обхват до 92%, под критичния праг за колективен имунитет.

20 октомври 2026, 12:52
Турция: Спад във ваксинациите предизвика епидемичен взрив на морбили
Източник: iStock

Турция е изправена пред сериозно предизвикателство за общественото здраве с близо 3000 регистрирани случая на морбили от началото на годината. Този епидемичен взрив подчертава преките последици от намаляващия ваксинационен обхват и нарастващото колебание по отношение на имунизациите, което създава рискове за по-широко разпространение.

Резкият скок на заболелите бележи опасна тенденция за страна, която беше постигнала значителен напредък в контрола на силно заразното заболяване. Ситуацията се усложнява от факта, че ваксинационният обхват е паднал под критичния праг, необходим за постигане на колективен имунитет.

Причините зад епидемията: Данни и експертни анализи

Близо 3000 случая на морбили са регистрирани в Турция от началото на годината, според данни на Турската медицинска асоциация и специалисти по инфекциозни болести, цитирани от електронното издание на в. „Хюриет дейли нюз“ и предадени от BTA Balkans. Според специалисти, сред основните причини за разпространението на заболяването са намаляващият ваксинационен обхват, колебанията по отношение на имунизациите и пропуските в проследяването на ваксинационния статус.

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Обхватът на ваксинацията срещу морбили в Турция е спаднал до около 92 процента, докато за предотвратяване на продължително разпространение на вируса се смята за необходимо равнище от поне 95 процента. Експертите отбелязват, че морбили е изключително заразно заболяване, като един инфектиран човек може да предаде вируса на между 16 и 18 други души. Данни на Световната здравна организация (СЗО) показват, че броят на случаите в страната е бил 127 през 2022 г., 500 през 2023 г., 1500 през 2024 г. и около 2000 през 2025 г. 

Специалистът по инфекциозни болести Сонгюл Йозер предупреждава, че заболяването засяга все по-често не само деца, но и възрастни. По данни на експерти, около 30 процента от регистрираните случаи са съпроводени от най-малко едно усложнение, сред които пневмония, енцефалит и подостър склерозиращ паненцефалит, което подчертава сериозността на здравния риск.

Въпреки че ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) се поставя безплатно в рамките на националната имунизационна програма на Турция, настоящата криза показва, че проблемът не е в достъпа, а по-скоро в общественото доверие и разпространението на дезинформация.

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Морбили

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което засяга предимно деца, но може да се прояви във всяка възраст. Причинява се от вирус от семейство *Paramyxoviridae*, род *Morbillivirus*. Човекът е единственият естествен приемник на вируса. Преди въвеждането на масовата ваксинация, морбили е била една от водещите причини за детска смъртност в световен мащаб. Заболяването се характеризира с висока температура, кашлица, хрема, конюнктивит и характерен кожен обрив. Клиничната картина на морбили се развива след инкубационен период от около 10 до 12 дни. Първоначалните симптоми включват висока температура, която може да достигне 40-41°C, отпадналост, кашлица, хрема и конюнктивит (зачервени и сълзящи очи). Един до два дни преди появата на кожния обрив, по устната лигавица, на нивото на кътниците, могат да се появят малки бели петънца, заобиколени от червен пръстен, известни като петна на Коплик, които са патогномоничен белег за болестта. Характерният макуло-папулозен обрив се появява първо зад ушите и по лицето, след което се разпространява по цялото тяло в рамките на няколко дни.

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Вирусът на морбили е изключително заразен. Той се разпространява по въздушно-капков път чрез кихане и кашляне от заразен човек. Инфекциозните капчици могат да останат активни във въздуха или върху повърхности до два часа. Заразността е толкова висока, че до 90% от неимунизираните лица, които са били в контакт с болен, ще се разболеят. Пациентите са заразни приблизително четири дни преди появата на обрива и до четири дни след това, което допринася за бързото разпространение на инфекцията в уязвими популации. Макар често да се възприема като леко детско заболяване, морбили може да доведе до сериозни и дори фатални усложнения. Най-честите са диария, ушни инфекции (отит) и пневмония, като последната е основната причина за смърт при малки деца. По-рядко, при около 1 на 1000 случая, се развива енцефалит (възпаление на мозъка), което може да доведе до трайни неврологични увреждания или смърт. Дългосрочно усложнение е подострият склерозиращ паненцефалит (ПССП) – рядко, но фатално дегенеративно заболяване на централната нервна система, което се проявява години след преболедуване.

Вирусът също така причинява "имунна амнезия", като потиска имунната система за месеци или години и прави преболедувалите по-податливи на други инфекции. Не съществува специфично антивирусно лечение за морбили. Терапията е поддържаща и цели облекчаване на симптомите като температура и дехидратация. Заболяването обаче е напълно предотвратимо чрез ваксинация. Комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) е безопасна и високо ефективна. Прилагането на две дози осигурява около 97% доживотна защита. За постигане на колективен имунитет, който предпазва цялото население, включително тези, които не могат да бъдат ваксинирани, е необходимо ваксинационно покритие от поне 95%.Преди разработването на ваксината през 1963 г., морбили е причинявала епидемии на всеки няколко години, водещи до милиони смъртни случаи годишно в световен мащаб. Въвеждането на ваксината в имунизационните програми драматично намалява заболеваемостта и смъртността. По данни на Световната здравна организация ваксинацията срещу морбили е предотвратила десетки милиони смъртни случаи от началото на века. Въпреки огромния успех, заболяването продължава да бъде заплаха, като огнища възникват периодично в региони с ниско ваксинационно покритие.

Източник: BTA Balkans

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