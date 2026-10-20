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Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Супермоделът Ирина Шейк зашемети с дръзка визия на афтърпартито след модното ревю на Victoria's Secret в Лос Анджелис. Тъмнокосата красавица сподели тайните на самочувствието си, както и как с бившия ѝ партньор Брадли Купър възпитават дъщеря си

Стела Христова Стела Христова

20 октомври 2026, 13:06
Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти
Източник: Getty

И рина Шейк беше истинско видение, когато се появи на афтърпартито след модното ревю на Victoria's Secret в Западен Холивуд в неделя вечер, облечена само по черен сутиен и прозрачен панталон, пише HELLO!

Руският супермодел изглеждаше невероятно в ансамбъла, който подчертаваше перфектния ѝ корем. Тя носеше черен сутиен с повдигащ ефект, прозрачен бордо панталон с ниска талия, под който се виждаше бельото ѝ, и елегантни остри обувки на ток в същия тон. Ирина съчета тоалета с колие с висулка във формата на кръст, множество пръстени и малка чантичка с леопардов принт, а тъмната ѝ коса падаше на бляскави вълни.

  • Пътят на Ирина Шейк във Victoria's Secret

40-годишният модел дефилира на подиума на грандиозното шоу в неделя редом със суперзвезди като Кайли Дженър, Адриана Лима, Алесандра Амброзио и Бела Хадид. Това беше четвъртото ѝ участие в ревюто на марката след дебюта ѝ през 2016 г. Панталонът за вечерната ѝ визия бе дело на модната марка Mowalola.

„Намираме се в Лос Анджелис – „ангелите“ пристигнаха в Града на ангелите, така че атмосферата е невероятна, а тази година шоуто е наистина грандиозно“, каза Ирина зад кулисите пред изданието HOLA!.

„Никога не съм се чувствала по-секси и по-уверена, отколкото в момента“, сподели тя и допълни, че тайната да бъдеш „ангел“ на Victoria's Secret е „да имаш увереност, да се чувстваш добре в собствената си кожа и просто да бъдеш себе си, независимо на каква възраст си“.

  • Споделеното родителство с Брадли Купър

В неделя вечер на подиума се появи и Джиджи Хадид, която в момента има връзка с бившия партньор на Ирина – Брадли Купър. Актьорът и Шейк бяха заедно между 2015 г. и 2019 г., а през 2017 г. се роди дъщеря им Леа дьо Сен. Бившите съпрузи поддържат изключително топли и приятелски отношения в името на детето си. В интервю за списание Elle Ирина нарече Брадли „най-невероятния баща“ и сподели виждането си за съвместното възпитание.

„Никога не съм разбирала термина „споделено родителство““, каза тя. „Когато съм с дъщеря си, аз съм 100 процента майка, а когато тя е с баща си, той е 100 процента неин баща. Това не е поделено родителство, това просто е родителство.“, добавя тя.

Световноизвестният модел сподели пред High Snobiety, че с Купър са напълно съгласни за начина, по който отглеждат Леа. „Той е напълно отдаден и отдаден баща, нямат бавачка“, обясни тя. „Леа беше на почивка с него почти две седмици и аз не им се обадих нито веднъж.“, добавя Шейк.

„И двамата сме много строги. Когато дъщеря ни приключи с храненето, тя става от масата, взема чинията си и казва „Благодаря“. Ако не каже „Моля“ или „Благодаря“, не получава нищо.“, каза още тя.

  • Романсът между Джиджи Хадид и Брадли Купър

Междувременно Джиджи и Брадли са заедно от 2023 г. Въпреки че предпочитат да пазят личния си живот далеч от общественото внимание, супермоделът сподели подробности за връзката им пред Vogue France.

„Това, което е толкова красиво и различно в настоящата ми връзка спрямо предишните ми преживявания, е способността ни да бъдем дълбоко искрени“, сподели тя. „Да казваме това, което мислим, точно когато го усетим.“, каза още тя.

„Не е задължително партньорът ти да разбира всички предизвикателства на работата ти, но е важно да има някой, който да те подкрепя и да ти помага да останеш здраво стъпил на земята.“ Джиджи също е майка – тя има дъщеря на име Кай от бившия си партньор Зейн Малик.

Блясък, пера и милиони: Най-впечатляващите моменти от бляскавото завръщане на Victoria's Secret
41 снимки
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Victorias Secret
Редактор: Стела Христова
Ирина Шейк Victorias Secret Брадли Купър Джиджи Хадид Споделено родителство Мода
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