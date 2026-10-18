България

Акция на полицията в Благоевградско: 15 души са задържани

Около 50 предупредителни протокола са съставени на потенциални купувачи и продавачи на гласове, няма задържани за нарушения на изборните права

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 10:18
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П етнадесет души са задържани за различни престъпления през тази седмица при специализирана полицейска операция в област Благоевград. Нито един от тях не е арестуван за престъпления срещу политическите права на гражданите. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“.

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Операцията е свързана с предстоящите избори. Днешните действия са по-мащабни и се провеждат с участието на други институции и жандармерията. В Сандански екипи на жандармерията ще работят съвместно с местните полицаи.

„Нямаме задържани, но това не ни пречи. Ние си правим профилактика, съставяме протоколи, проверяваме лицата. Имаме информация за тях от предишни избори, че купуват и продават гласове“, заяви Анталавичев в отговор на въпрос за задържани за купуване на гласове.

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По думите му към момента в полицията не са постъпвали сигнали за изборни нарушения.

„Не можем да кажем дали се купуват или не, но нямаме получени сигнали“, уточни той, цитиран от NOVA.

В рамките на операцията са съставени около 50 предупредителни протокола на лица, за които има съмнения, че участват в купуване или продаване на гласове.

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На територията на цялата област са осигурени 25 допълнителни полицейски екипа. Предвидени са множество проверки на хора и автомобили.

Полицията извършва проверки и по сигнали, свързани с наркотици. По думите на Анталавичев има задържани лица и установени количества наркотични вещества. При проверките на автомобили са установени и водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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