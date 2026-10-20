КЕВР определи компенсациите за домакинствата за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за септември 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Така цената на тока за битовите потребители остава непроменена независимо от колебанията на борсовия пазар и те могат да планират разходите си, посочва регулаторът.

Пазарът на електроенергия на едро е либерализиран от 1 юли 2025 г., но цената за домакинствата остава фиксирана за едногодишен период и се определя от КЕВР. Доставчиците купуват електроенергия на пазарни цени, но са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

През септември цената на електроенергията, закупена от дружествата от пазара, е надвишавала годишната базова цена от 74,54 евро/MWh без ДДС, определена от КЕВР със срок от 1 юли 2026 г. Затова всеки от крайните доставчици получава компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Сумата е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

За периода 1–30 септември компенсацията за битовите клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД е 24,41 евро/MWh без ДДС. За клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД тя е по 24,56 евро/MWh без ДДС. Най-голяма е компенсацията за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – 85,44 евро/MWh без ДДС.

При изчисляването на компенсациите комисията прилага механизми за корекция, чиято цел е да предотвратят недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.

Решението за компенсациите за септември ще бъде публикувано на сайта на КЕВР в раздел „Решения за 2026 г.“.