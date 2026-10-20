България

ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души

Полицейската операция се провежда в Бургас и още няколко града

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 7 минути / 20 октомври 2026, 12:50
ГДБОП удари предполагаема схема за интернет измами, задържани са десетки души
Източник: NOVA

М ащабна полицейска операция срещу предполагаема схема за финансови измами се провежда едновременно в Бургас и още няколко града в страната. По информация на NOVA са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника.

Една от акциите е осъществена в счетоводна къща в Бургас, където служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ проникнали по зрелищен начин. Използвани били стълби. Полицаите влезли в помещенията през балкон и прозорци, докато счетоводители работели на компютрите си.

По информация на NOVA разследването е свързано с предполагаема мащабна схема за интернет измами, чрез която са генерирани милиони евро годишно.

Предполага се, че са използвани фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви. Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти.

От ГДБОП все още не предоставят официални подробности за разследването, броя на задържаните и конкретните обвинения.

Според източници на NOVA акция на ГДБОП и ДАНС се е провела и в община Сунгурларе. Разследват се обществени поръчки. Има задържани.

Извършват се множество действия по разследването на обществени поръчки, чрез които има данни, че са отклонено огромни суми от бюджета.

Проверява се как са изпълнени, на каква стойност, какви са платените суми и дали извършените дейности съответстват на платените средства. В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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