„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

В епизода на „НЕлюбовен подкаст“ Тино сваля картите и отваря темата за новия си дългоочакван албум, кръстен лаконично, но многозначително – „Любов“. Оказва се, че заглавието може да бъде подвеждащо, защото вдъхновението зад проекта всъщност се ражда от една лична раздяла. Изпълнителят споделя как е превел сложните емоции, пустотата и различните нюанси на любовта през призмата на музиката, превръщайки я в многопластов герой. Вместо типичните клиширани песни за разбита любов, новият му проект изследва онази трансформираща сила, която те кара да се изправиш отново на крака.

Източник: The Voice Cast

В епизода Тино отваря вратата към своя вътрешен свят с характерната си смесица от тънка ирония, саморефлексия и позната дълбочина. Разговорът надниква отвъд клишетата за съвременната музикална сцена, за да разгледа живота такъв, какъвто е – с неговите абсурди, предизвикателства и моменти на чисто вдъхновение. Очаква ви един изключително честен диалог за това какво означава да твориш отвъд рамките и как се запазва автентичността в свят, пълен с очаквания.

Защо понякога най-голямото смелост в музиката е да съблечеш всичко излишно? Тино споделя мотивите си зад завръщането си към по-суровото, органично звучене и акустичната китара. Ще научите повече за творческия му процес, за търсенето на истината във всяка нота и за специалната химия, която се ражда само по време на големите срещи с публиката на живо.

Епизодът носи и вълнуващи новини за феновете. Тино разкрива подробности около предстоящия си мащабен концерт на 15 октомври, посветен на новия му албум „Любов“. Разбираме какво прави това събитие толкова различно, каква е концепцията зад него и какво да очаква всеки, който иска да преживее тази музикална приказка на живо.

Гледайте целия епизод на The Voice Cast с Тино в нашия YouTube канал или слушайте аудио версията в платформите, за да разберете защо любовта има толкова много лица.