България

„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч

Ремонтът е трябвало да приключи още на 30 юни, а от МРРБ съобщават, че над 100 блока в страната все още не са завършени

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 09:47
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Д есетки семейства в Ловеч посрещат студените есенни дни с течове в апартаментите си заради забавено и незавършено саниране на жилищния им блок. Въпреки че ремонтът е трябвало да приключи още на 30 юни, сградата все още не е завършена, а живеещите в нея се притесняват, че с предстоящите дъждове и снегове щетите ще се увеличат.

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В блока живеят 117 семейства, или около 400 души. Хората се оплакват от вода, която прониква в апартаментите, наводнени мазета и проблеми с качеството на строителните дейности. По думите им преди началото на ремонта не са имали подобни проблеми.

„Санирането започна на 17 февруари и трябваше да приключи на 30 юни. Към 30 юни обаче около 30% от сградата беше облепена само със стиропор. Нямаше мазилки, нямаше нищо“, разказа пред NOVA председателят на Сдружението на собствениците и инициатор на проекта за саниране Тотьо Богданов.

  • Вода прониква в апартаментите

По думите на Богданов живеещите в блока многократно са посещавали общината и са разговаряли с представители на различни институции. Получавали уверения, че ще бъдат изпратени допълнителни работници и ремонтът ще бъде ускорен. Въпреки обещанията обаче сградата продължава да е в незавършен вид.

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Най-сериозните притеснения на хората са свързани с наближаващата зима. Част от прозорците не са завършени правилно, липсват подпрозоречни дъски, а вода прониква зад изолацията и навлиза в жилищата.

„Има хора, които буквално имат водопади в домовете си. Нямаме нищо против водопадите, но не е хубаво да са в хола или в спалнята ни“, коментира Богданов.

Жителите подават жалби за установените проблеми, но засега не виждат трайно решение.

„Положението е трагично. Преди началото на санирането никога не сме имали течове от покрива, нито вода в мазетата“, заяви председателят на сдружението.

  • Повредени тераси и съмнения за качеството на ремонта

Оплакванията на собствениците са свързани не само с течовете, но и с монтажа на дограмата и състоянието на терасите. Според тях прозорците не са закрепени надеждно, а при поставянето на изолацията са повредени настилки.

„И двата ми балкона са надупчени като швейцарско сирене. С дюбелите за закрепване на стиропора са надупчили гранитогреса. В кухнята, покрай прозореца, има около 20 дупки“, разказа един от потърпевшите.

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Живеещите се опасяват, че с настъпването на студените месеци влагата ще създаде допълнителни проблеми, а проникващата вода може да доведе до още щети в апартаментите и общите части на сградата.

Богданов поставя под въпрос и работата на строителния надзор. Според него представители на надзорната институция са посещавали обекта само веднъж или два пъти за осем месеца, въпреки че трябва да следят изпълнението на строителните дейности.

Недоволството сред собствениците расте, включително към хората, които първоначално са подкрепили участието на блока в програмата за саниране.

  • Над 100 блока в страната все още не са завършени

Проблемът в Ловеч не е изолиран. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщават, че над 100 жилищни блока в страната все още не са завършени.

Срокът за приключване на дейностите е удължен до 11 ноември. Причината е, че финансирането е по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който поставя изисквания към изпълнението на проектите и разплащането на средствата.

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От министерството посочват още, че случаят с блока в Ловеч, както и други подобни случаи с незавършени сгради, може да бъде предаден на прокуратурата.

От Община Ловеч също признават, че има сериозен проблем. Според позицията на местната администрация първо трябва да бъдат установени неизпълнените дейности, след което отговорната фирма ще бъде санкционирана.

Засега обаче няма яснота кога ремонтът ще бъде завършен и кога собствениците ще могат да разчитат на надеждна защита от дъжд и сняг.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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