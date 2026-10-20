Ужасът в Пловдив: 14-годишният син пратил снимка на мъртвата си майка в Инстаграм, съдът го остави в ареста

Ш окиращи разкрития излязоха наяве около жестокото убийство на 45-годишна жена в пловдивския квартал „Кършияка“. 14-годишният ѝ син, обвинен в престъплението, е изпратил снимка на окървавеното тяло и аудиозапис с виковете ѝ за помощ в общ чат в Инстаграм със свои съученици, съобщава „24 часа“.

Това разкри председателят на съдебния състав Иван Ранчев от Апелативния съд в Пловдив, който потвърди окончателно най-тежката мярка за отклонение - „задържане под стража“.

Пентаграми, оръжия и надписи на омраза

При огледа на апартамента разследващите са попаднали на зловещи находки. На стената над тялото на жертвата е открит нарисуван с „червеникава течност“ пентаграм, а из жилището е имало още подобни рисунки. В апартамента са намерени два бойни пистолета и боеприпаси - най-вероятно собственост на майката, която е била запалена ловджийка.

Оръжието на престъплението - автоматичен нож, с който момчето е нанесело 18 прободно-порезни рани - е било гравирано с черепи и кости. Открити са и дрехи с надписи, демонстриращи омраза.

Тежкият инцидент се разигра на 9 октомври. След като умъртвил майка си, 14-годишният ученик сам позвънил на тел. 112. Момчето и майка му се преместили в Пловдив преди два месеца, за да започне той 8. клас в една от елитните гимназии в града. Преди това тийнейджърът е бил пълен отличник в Стара Загора, където е живеел при баба си и дядо си.

Предстоят психологически експертизи

Прокурор Добринка Калчева съобщи, че разследването напредва интензивно, като в момента се анализират разпити на свидетели - сред които сестрата на момчето, негови приятели и хазяи, както и електронните комуникации от телефона му.

„Основната задача пред нас е изготвянето на комплексната съдебнопсихологична и психиатрична експертиза, която да даде отговор за вменяемостта на младежа, неговия мотив и дали е разбирал значението на извършеното“, посочи Калчева. Според нея към момента няма данни той да е бил подбуждан от друг човек.

Опасения от самоубийство

Магистратите подчертаха, че случаят е изключителен заради бруталността си - умишлено умъртвяване на родна майка. Съдът отхвърли доводите на защитата за по-лека мярка и поради реална опасност момчето да се укрие или да извърши друго престъпление.

Показания на негов съученик разкриват, че тийнейджърът споделял, че страда от тежка депресия. Има данни, че е обмислял да сложи край на живота си след престъплението. Това е допълнителен аргумент на магистратите да го оставят под денонощен контрол в ареста, където ще му бъде оказана и специализирана помощ.

Решението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване.