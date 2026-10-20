България

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Премиерът увери, че корабният трафик не е намалял, призова за край на войната в Украйна и коментира протеста в София тази вечер

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 52 минути / 20 октомври 2026, 13:40
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Р азследването на инцидентите с дронове в изключителната икономическа зона на България продължава, а в сряда се очаква да пристигнат екипи от съюзнически държави с високотехнологична апаратура. Това съобщи премиерът Румен Радев.

Американски самолет „ловец на подводници“ патрулира над Черно море край България

По думите му разследващите работят активно, за да установят вида на взривното вещество и характеристиките на дроновете.

Радев потвърди, че американският самолет P-8A „Посейдон“, забелязан над Варна, е на САЩ и вече патрулира над Черно море. Целта на мисията е разузнаване и засичане на активност, която може да представлява риск.

„България е мобилизирала напълно своя капацитет и очакваме още помощ от нашите съюзници“, заяви премиерът.

Той отхвърли твърденията, че търговският флот е спрял работа заради инцидентите. По думите му е поискал справка от Министерството на транспорта, според която корабният трафик не се различава от този през предходния месец.

„Корабите не са спрели и няма да спрат. Нека тези, които всяват истерия, да мирясат“, коментира Радев.

Той уточни, че засега не е ясно колко време американският самолет ще остане в района. Това ще зависи от развитието на обстановката.

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  • Радев призова за край на войната в Украйна

Премиерът коментира и протестите във Франция и Италия, като посочи, че недоволството на европейските граждани има различни причини. Сред тях той открои неконтролираната миграция, неуспешните интеграционни политики и загубата на работни места.

Според Радев войната в Украйна също допринася за икономическото изтощение на Европа, социалното напрежение и политическата нестабилност.

„Час по-скоро трябва да се сложи край на тази война“, заяви той, цитиран от NOVA.

Премиерът посочи, че на заседание на Европейския съвет украинският президент Володимир Зеленски е поискал допълнителен заем от 70 млрд. евро. По думите на Радев България няма как да участва в подобно финансиране.

Той предупреди, че продължаването на конфликта застрашава не само мира, но и политическата стабилност, и призова за повече разум и дипломатически решения.

  • Технология на Tesla ще бъде инсталирана в Твърдица

По думите на Радев в Твърдица ще бъде инсталирана съвременна технология на Tesla за съхранение на енергия. Според него това затвърждава позициите на България като европейски лидер в тази област.

Премиерът посочи, че подобни решения дават възможност за по-добър баланс на електроенергийната система, по-голяма гъвкавост и намаляване на цените.

Той открои и необходимостта от по-добра свързаност на малките населени места. Според него ограничените бюджетни средства не позволяват необходимата инфраструктура да бъде изградена единствено с публично финансиране.

„Ще мобилизираме частния капитал чрез партньорства и концесии, така че публичните средства да останат за здравеопазване, образование и подкрепа на малките населени места“, заяви Радев.

По отношение на поскъпването на електроенергията премиерът посочи, че има изготвен план за действие и предстоят допълнителни срещи, на които да бъде обсъдено как държавата може да помогне. Той определи кризата като глобална.

  • Радев: Организаторите на протеста искат да възкресят „сглобката“

Премиерът коментира и протеста, планиран за тази вечер в района на „Триъгълника на властта“ в София.

„Целта е Бойко Борисов и Делян Пеевски да се върнат във властта, България да бъде въвлечена във войната, а Асен Василев да изготви бюджет, който ще ни довърши“, заяви Радев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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