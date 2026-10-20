Южна Африка: Плувкиня загина при нападение от акула край плажа Ориент

Жена е загинала при фатално нападение от акула край бреговете на Южна Африка, което доведе до незабавно затваряне на няколко плажа. Местните власти призоваха за изключителна предпазливост и издадоха предупреждения за цялата крайбрежна зона.

Инцидентът е станал край плажа Ориент в град КуГомпо (Източен Лондон), провинция Източен Кейп. Според първоначалната информация жертвата е жена, която е плувала в района, когато е била нападната.

Властите затвориха плажовете и призоваха за повишено внимание

В отговор на трагедията, столична община Бъфало Сити издаде официално предупреждение, с което обяви, че плажовете Ориент и Ийстърн са затворени до второ нареждане. В съобщението, цитирано от The Independent, се призовават гражданите и посетителите на плажовете да се въздържат от навлизане във водата.

„Призоваваме плажуващите да проявяват изключителна предпазливост, да се въздържат от навлизане във водата на засегнатите плажове и да спазват всички указания за безопасност“, се казва в изявлението на общината. Оттам потвърдиха, че инцидентът е резултат от нападение на акула.

Предупреждения се издават и за други плажове в района. Властите призовават обществеността да остане бдителна и да се съобразява с инструкциите, издадени от компетентните органи, които в момента работят на мястото на инцидента.