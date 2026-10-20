Израел: Защо младите се обръщат към крайната десница

Значителна част от над половин милион млади израелци, които ще гласуват за първи път, демонстрират силна подкрепа за крайнодесни политически партии. Тази демографска тенденция, силно повлияна от атаките на 7 октомври 2023 г., може да се окаже решаваща за изхода от предстоящите избори и да оформи бъдещия политически курс на страната.

Предстоящите избори в Израел, разглеждани от мнозина като екзистенциални за бъдещето на страната, ще бъдат повлияни от над 500 000 гласоподаватели, упражняващи правото си на глас за първи път. Според проучване за вестник Yedioth Ahronoth, цитирано от BBC, повече от 16% от тях планират да подкрепят крайнодесни партии като "Еврейска сила" на Итамар Бен-Гвир или "Религиозен ционизъм". Друго проучване за телевизия Channel 12 показва, че почти три четвърти от младите гласоподаватели се самоопределят като "десни или дясноцентристки".

Меир Шрайбер, 23-годишен ултраортодоксален евреин, израснал в Лондон, заявява, че водените от Хамас атаки срещу Израел на 7 октомври 2023 г., които отпушиха войната в Газа, също са го убедили, че Бен Гвир е правилният избор, пише BBC.

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„Младите хора разбират, че мирът не е нещо, което можем да постигнем“, ми каза той, „защото това, което ти се случва, докато си млад, оформя твоята личност — ние видяхме 7 октомври.“ Бен Гвир е разединяващ кандидат в разединена нация: неговите политически позиции включват анексиране на окупирания Западен бряг, еврейско заселване на Газа и „доброволна емиграция“ на палестинците — позиции и реторика, които са широко осъждани от либералните израелци.

Няколко западни държави наложиха санкции или забрани за пътуване на Бен Гвир и Смотрич заради подбуждане към омраза срещу палестинците. И двамата са влиятелни министри в управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху.

Търсене на сигурност и национална сила след 7 октомври

В основата на тази тенденция стои фигурата на Итамар Бен-Гвир, който според неговите млади поддръжници излъчва усещане за сигурност. "Итамар Бен-Гвир ми дава чувство на сигурност", казва 20-годишният Мордехай в репортажа. "90% от нещата, които Итамар прави, са невероятни."

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Желанието за по-твърда национална позиция също е водещ мотив. Младите избиратели смятат, че политици като Бен-Гвир ще защитават интересите на армията и държавата. "Итамар ще ни даде сигурност и когато отидем в армията, някой ще ни пази гърба", споделя 18-годишният Надав, като добавя, че от много години страната не е могла да покаже сила в убежденията си.

Атаките на Хамас от 7 октомври 2023 г. са се превърнали в ключов формиращ фактор за политическите възгледи на това поколение. Според 23-годишния Меир Шрайбер, цитиран в репортажа, този ден е убедил мнозина, че мирът не е постижима цел. "Младите хора разбират, че мирът не е нещо, което можем да направим", казва той, "защото това, което ти се случва, когато си млад, оформя личността ти – ние видяхме 7 октомври."

Този десен уклон сред най-младите гласоподаватели, чиито политически възгледи са циментирани от травмата на скорошния конфликт, предвещава потенциална дългосрочна промяна в политическия център на тежестта в Израел. Влиянието им вероятно ще се простира далеч отвъд тези избори, засягайки бъдещите политики в областта на сигурността, дипломацията и националната идентичност.

Проучванията показват, че гласуващите за първи път тук са силно мотивирани да пуснат бюлетина, като над 80% заявяват, че е вероятно да го направят. Но същото изследване сочи, че те са и по-скептични към демократичните институции и по-малко ангажирани с политически протести или подписки.

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В надпревара, която е в голяма степен патова между два стабилни блока от проправителствени и антиправителствени поддръжници, привличането на новите гласоподаватели до избирателните секции би могло да се окаже решаващо.

Опозиционните партии се опитват да привлекат по-младите гласоподаватели с предупреждения за заплахи за демокрацията, нови видеа в социалните мрежи и по-млади кандидати. „През 2022 г. [на последните избори] едва 59% от гражданите, живеещи в Тел Авив, гласуваха — в най-либералния град в целия Близък изток! Докато на местата, където гласуваха за Бен Гвир, избирателната активност беше около 90%“, каза Йонатан Шалев, 24-годишен кандидат от дясноцентристката опозиционна партия „Беяхад“ („Заедно“), водена от бившия премиер Нафтали Бенет.

Той ми каза, че Бен Гвир е разбрал силата на социалните мрежи по-бързо от останалите политици.

„Либералните политици не вярваха в TikTok, не вярваха в Instagram, и той се възползва от тази арена.“