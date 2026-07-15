България

Мащабна акция на ГДБОП в Бургаско, проверяват лаборатория на ВиК

Христо Широков отново бе задържан

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 6 часа / 15 юли 2026, 10:34
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Г ДБОП провежда мащабна акция в Бургаско. По информация на NOVA в сряда сутринта служители на дирекцията са влезли в Изпитвателната лаборатория на ВиК в града. Там се извършват процесуално-следствени действия. Операция тече и в много хотели и търговски обекти в региона.

По неофициални данни антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване. А Широков отново е задържан и после псунат. Униформените го отведоха за разпит от собствения му апартамент в Поморие.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

По непотвърдени данни служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас. Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

Широков категорично отрича да има каквито и да било връзки с ВиК дружеството и да е извършвал злоупотреби.

По-късно стана ясно, че при операцията на ГДБОП има и още един задържан - началникът на отдел „Продажби и фирмен контрол“ в дружеството Методи Смилов.

Междувременно стана ясно, че директорът на ВиК - Бургас Цветан Мирчев е бил задържан повторно за разпит в ГДБОП в София въпреки наложената му по-лека мярка - парична гаранция, преди няколко дни.  Неговият заместник Пламена Жечева беше извикана за разпит, след което беше освободена. По неофициална информация настоящото разследване е свързано с данни за дейност на организирана престъпна група и търговия с влияние.

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Припомняме, че на 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК - Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземвания на документи. Тогава бяха задържани повече от десетима души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева. Сигналът е подаден от служителят на ВиК-а Поморие Диан Широков, братовчед на Христо Широков. Двамата не поддържали връзка, заяви днес пред журналисти областният лидер на ДПС. 

Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и източване на близо 1,5 млн. лева чрез дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

На 13 юли Бургаският апелативен съд измени мярката за неотклонение на директора на дружеството и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев беше оставен под домашен арест, като е задължен да носи електронна гривна.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
ГДБОП ВиК - Бургас Бургас Разследване Акция Умишлена безстопанственост Прокуратура Цветан Мирчев Обществена поръчка Корупция
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