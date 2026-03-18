Семейството на убитото край Околчица момче: По тялото му няма следи от сексуално посегателство

С емейството на убитото 15-годишно дете под връх Околчица изпрати писмена позиция до медиите. В нея почернените родители твърдят, че по тялото на сина им не са открити никакви следи от сексуално насилие.

Бащата увери, че вярва на разследващите органи. Целта на писмото е „прекратяване на спекулациите, защитата на честта на детето и осигуряване на спокойствие за работата на разследващите органи”, предава NOVA.

Майката на Николай Златков: Взеха тялото на сина ми без мое съгласие, за да погребат истината с него

Ето и позицията на семейството, като името на детето е скрито по етични причини:

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА *** (15 г.)

Уважаеми дами и господа,

В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат ***, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.

С настоящото категорично заявяваме:

Относно съдебно-медицинските факти: По тялото на *** няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.

Относно финансови злоупотреби: От семейството на *** никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.

Относно социалния живот на детето: *** беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.

Относно духовните му търсения: *** бе обучаван в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо „подмолно“ или „сектантско“ са проява на дълбоко непознаване на световната култура.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори.

В тази връзка информираме за следните предприети стъпки:

Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.

Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на ***.

ПРИЗИВ ЗА МЕДИЕН КОМФОРТ И ЕТИКА: Обръщаме се към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия“ и „секта“. Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на ***.

АПЕЛИРАМЕ ЗА УВАЖЕНИЕ: Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на ***. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.

Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.

С уважение, Семейството на ***