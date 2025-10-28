България

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

28 октомври 2025, 13:53
Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри
Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги
Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред
Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко
100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

А ктьорът Росен Белов е завел 20-годишния Георги в дома на Станимир Хасърджиев. Това разкри гръцкият модел Анастасиос Михаилидис преди съдебното заседание, цитиран от 24 часа.

Днес Софийският градски съд трябва да реши дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев и бившия служител на френския легион Симеон Дряновски, а Росен Белов и Анастасиос Михаилидис под домашен арест.

Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Гръцкият модел, който се оказа, че в момента работел като частна охрана, живял 4 месеца в дома на д-р Хасърджиев. Самият той обаче твърди, че не бил гей, а хетеросексуален във връзка, която в момента се била влошила заради тези изпълнения. Анастасиос не е присъствал на дрогирането и насилието над 20-годишния Георги. Той самият се възмутил от ставащото в жилището и половин час след началото на купона си тръгнал. Самата случка се е разиграла през септември, а задържането стана преди седмица. От думите на Анастасиос се разбра, че през октомври той пак е бил в дома на д-р Хасърджиев, където се празнувало рожден ден. Бил задържан, когато на сутринта отишъл да занесе храна на известния защитник на пациентските права в ареста.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

Гръцкият модел обясни, че според него случилото се било отмъщение спрямо защитника на пациентските права.

От думите му се разбра, че актьорът Росен Белов и младият Георги се запознали чрез приложение за общуване между гейове. Самият Анастасиос не влизал в това приложение, тъй като е хетеросексуален.

Съдът гледа мярката срещу д-р Станимир Хасърджиев
14 снимки
Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на д р
Софийски градски съд гледа мярката за неотклонение на д р
Анастасиос Михаилидис
Анастасиос Михаилидис
Станимир Хасърджиев Росен Белов Анастасиос Михаилидис Георги Симеон Дряновски арест съдебно заседание домашен арест дрогиране пациентски права
Последвайте ни
Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

Почина актрисата от

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 16 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 19 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 17 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 20 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Борисов: Много ме е яд от &quot;Продължаваме Промяната&quot; и&nbsp;&quot;Демократична България&quot;</p>

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

България Преди 23 минути

Борисов: Единственият шанс да има правителство беше този – с ИТН, БСП и "ДПС - Ново начало"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 29 минути

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 59 минути

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

<p>Звезди от киното и модата блестят на <strong>Vogue World: Hollywood</strong> в Лос Анджелис (СНИМКИ)</p>

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Любопитно Преди 1 час

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Любопитно Преди 1 час

.

Индексират пенсиите с 8-9% догодина, смята икономист

България Преди 1 час

Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове

Кремъл заплашва с „унищожаване“ на чуждестранни бойци на фронта в Украйна – чужди езици често чувани от руските войски

Кремъл заплашва с „унищожаване“ на чуждестранни бойци на фронта в Украйна – чужди езици често чувани от руските войски

Свят Преди 1 час

Кремъл обвинява НАТО и западни разузнавателни служби за активност на фронта и обещава ответни мерки

<p>Нетаняху се разгневи: Това е <strong>явно нарушение</strong>&nbsp;на споразумението с &quot;Хамас&quot;</p>

Последният ковчег, предаден от "Хамас" на Израел, съдържа останки на вече върнат починал заложник

Свят Преди 1 час

Нетаняху определи това като "явно нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Туризмът в Банско в тревога за еврото по Нова година

Туризмът в Банско в тревога за еврото по Нова година

България Преди 1 час

Бизнесът иска помощ от институциите

Киану Рийвс разкрива сценичното име, което почти е избрал

Киану Рийвс разкрива сценичното име, което почти е избрал

Любопитно Преди 1 час

Сценичният прякор е комбинация от улицата на която Рийвс е отраснал и второто му име

<p>Коя е новата &quot;Мис САЩ&quot;?</p>

От мажоретка до кралица на красотата: Коя е "Мис САЩ" 2025 Одри Екърт?

Любопитно Преди 1 час

В много отношения победата на Одри символизира ново начало

<p>Политическа буря разтърси Нидерландия преди изборите</p>

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Свят Преди 1 час

Преговорите за съставяне на следващото правителство ще бъдат много трудни, прогнозират експерти

Самолет се разби в Кения, няма оцелели

Самолет се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 1 час

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале

Снимката е илюстративна

10 прости начина да се почувствате добре в лош ден

Любопитно Преди 2 часа

Дори в най-трудните дни малки промени в ежедневието могат да възстановят настроението и да върнат усещането за контрол и позитивизъм

Лимитирана Labubu кукла, облечена като плъх, покори Ню Йорк

Лимитирана Labubu кукла, облечена като плъх, покори Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Първите 300 лимитирани играчки се разпродадоха в нощта на откриването, карайки отчаяните фенове да се връщат в магазина или да пишат на екипа

Ураганът "Мелиса"

Зловещо, ловец на бури влезе в окото на урагана "Мелиса"

Свят Преди 2 часа

"Цяла Ямайка ще бъде засегната по някакъв начин", каза метеорологът Грег Даймънд

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Камери дебнат за незаконни сметища

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си

Edna.bg

Ботев Пд мина с лекота през Спартак Пл в SESAME Купа на България

Gong.bg

Трагедия: вратар на Интер блъсна и уби мъж в инвалидна количка

Gong.bg

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

Nova.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg