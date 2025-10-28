Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

А ктьорът Росен Белов е завел 20-годишния Георги в дома на Станимир Хасърджиев. Това разкри гръцкият модел Анастасиос Михаилидис преди съдебното заседание, цитиран от 24 часа .

Днес Софийският градски съд трябва да реши дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев и бившия служител на френския легион Симеон Дряновски, а Росен Белов и Анастасиос Михаилидис под домашен арест.

Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Гръцкият модел, който се оказа, че в момента работел като частна охрана, живял 4 месеца в дома на д-р Хасърджиев. Самият той обаче твърди, че не бил гей, а хетеросексуален във връзка, която в момента се била влошила заради тези изпълнения. Анастасиос не е присъствал на дрогирането и насилието над 20-годишния Георги. Той самият се възмутил от ставащото в жилището и половин час след началото на купона си тръгнал. Самата случка се е разиграла през септември, а задържането стана преди седмица. От думите на Анастасиос се разбра, че през октомври той пак е бил в дома на д-р Хасърджиев, където се празнувало рожден ден. Бил задържан, когато на сутринта отишъл да занесе храна на известния защитник на пациентските права в ареста.

Гръцкият модел обясни, че според него случилото се било отмъщение спрямо защитника на пациентските права.

От думите му се разбра, че актьорът Росен Белов и младият Георги се запознали чрез приложение за общуване между гейове. Самият Анастасиос не влизал в това приложение, тъй като е хетеросексуален.