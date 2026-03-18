"Оскар" от разтопена стомана: Шон Пен получи статуетка, изкована от ударен вагон

Холивудската звезда Шон Пен пропусна 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, за да изрази подкрепата си за Украйна, където беше изненадан с емоционален подарък – трофей, изработен от отломките на ударен от руска ракета влак

18 март 2026, 13:15
Източник: Getty Images

65-годишният актьор спечели "Оскар" за „най-добра поддържаща мъжка роля“ за участието си във филма „Битка след битка“ (One Battle After Another). Вместо да се появи на червения килим в Лос Анджелис обаче, Пен избра да се разходи по улиците на украинската столица, преди да проведе разговори с президента Володимир Зеленски, съобщава The Sun.

Звездата не си тръгна с празни ръце от раздираната от война източноевропейска страна. Ръководителят на украинските железници Александър Перцовски изненада актьора, като му връчи суров „Железен Оскар“, изкован от метала на вагон, поразен при руска атака.

В трогателно видео Перцовски се обръща към Пен с думите: „Тъй като пропускате церемонията... направихме това за Вас. Не е от злато, но е истинско – и е от все сърце“.

Видимо разчувстван, актьорът прегърна своя домакин и отвърна: „Всичко това са истински съкровища, благодаря ви“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импровизираният трофей носи мощно послание, гравирано на гърба му. Текстът разказва как стоманата някога е спасявала животи, преди да бъде трансформирана в символ на благодарност:

„Тази стомана някога отведе милиони хора далеч от войната. После дойде руската ракета. Ние не я претопихме в оръжие. Изковахме я в признателност – за Вас. За Вашия талант. За смелостта Ви да застанете до Украйна“.

Шон Пен е дългогодишен поддръжник на каузата на Киев. Той е посещавал страната многократно и дори засне документален филм, проследяващ пътя на Зеленски от актьор до военен лидер след инвазията през 2022 г. Чрез своите интервюта двамата изградиха това, което и Пен, и Зеленски наричат тясно приятелство.

Връзката им е дълбока, като според официални лица актьорът възприема пътуванията си като лична мисия за оказване на морална подкрепа. При едно от предишните си посещения Пен дори остави една от своите статуетки „Оскар“ на Зеленски като риск до победата на Украйна. В замяна президентът го отличи с украинския „Орден за заслуги“ – държавно отличие, учредено през 1996 г. за изключителни постижения в икономиката, науката, културата или политиката.

Миналата година Пен обедини усилия и с фронтмена на U2 Боно, за да призове западните лидери да продължат подкрепата си за страната, появявайки се на червения килим заедно с украински войници в знак на солидарност.

Холивудският ветеран и преди е пропускал церемонии, на които е бил номиниран. Тази година той не присъства нито на наградите БАФТА (Британската академия за филмово и телевизионно изкуство), нито на наградите на Гилдията на актьорите, където също триумфира.

Кийран Кълкин, който обяви победителя в категорията на „Оскарите“, се пошегува с отсъствието му: „Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер или просто не е поискал, така че ще приема наградата от негово име.“

Източник: The Sun    
Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Любовта, която побеждава страха

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на ЕНП

МЕЧ регистрира листите си с кандидати за народни представители

„Най-лошият сценарий": Ядрените опасения в Близкия изток тревожат СЗО

"ДПС - Ново начало" регистрира листите си с кандидати за народни представители

БАБХ свиква Кризисен щаб заради шап в Гърция

НАТО разполага още една система „Пейтриът" в Южна Турция

