"Оскар" от разтопена стомана: Шон Пен получи статуетка, изкована от ударен вагон

65-годишният актьор спечели "Оскар" за „най-добра поддържаща мъжка роля“ за участието си във филма „Битка след битка“ (One Battle After Another). Вместо да се появи на червения килим в Лос Анджелис обаче, Пен избра да се разходи по улиците на украинската столица, преди да проведе разговори с президента Володимир Зеленски, съобщава The Sun.

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Звездата не си тръгна с празни ръце от раздираната от война източноевропейска страна. Ръководителят на украинските железници Александър Перцовски изненада актьора, като му връчи суров „Железен Оскар“, изкован от метала на вагон, поразен при руска атака.

В трогателно видео Перцовски се обръща към Пен с думите: „Тъй като пропускате церемонията... направихме това за Вас. Не е от злато, но е истинско – и е от все сърце“.

Видимо разчувстван, актьорът прегърна своя домакин и отвърна: „Всичко това са истински съкровища, благодаря ви“.

Импровизираният трофей носи мощно послание, гравирано на гърба му. Текстът разказва как стоманата някога е спасявала животи, преди да бъде трансформирана в символ на благодарност:

„Тази стомана някога отведе милиони хора далеч от войната. После дойде руската ракета. Ние не я претопихме в оръжие. Изковахме я в признателност – за Вас. За Вашия талант. За смелостта Ви да застанете до Украйна“.

Шон Пен е дългогодишен поддръжник на каузата на Киев. Той е посещавал страната многократно и дори засне документален филм, проследяващ пътя на Зеленски от актьор до военен лидер след инвазията през 2022 г. Чрез своите интервюта двамата изградиха това, което и Пен, и Зеленски наричат тясно приятелство.

Връзката им е дълбока, като според официални лица актьорът възприема пътуванията си като лична мисия за оказване на морална подкрепа. При едно от предишните си посещения Пен дори остави една от своите статуетки „Оскар“ на Зеленски като риск до победата на Украйна. В замяна президентът го отличи с украинския „Орден за заслуги“ – държавно отличие, учредено през 1996 г. за изключителни постижения в икономиката, науката, културата или политиката.

Миналата година Пен обедини усилия и с фронтмена на U2 Боно, за да призове западните лидери да продължат подкрепата си за страната, появявайки се на червения килим заедно с украински войници в знак на солидарност.

Холивудският ветеран и преди е пропускал церемонии, на които е бил номиниран. Тази година той не присъства нито на наградите БАФТА (Британската академия за филмово и телевизионно изкуство), нито на наградите на Гилдията на актьорите, където също триумфира.

Кийран Кълкин, който обяви победителя в категорията на „Оскарите“, се пошегува с отсъствието му: „Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер или просто не е поискал, така че ще приема наградата от негово име.“