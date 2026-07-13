255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, заловен на АМ "Тракия"

Украински тежкотоварен камион беше спрян от движение на автомагистрала „Тракия“ заради опасна техническа неизправност – силно износени гуми, на места с напълно липсващ грайфер.

Проверката е извършена в рамките на специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварния трафик, разпоредена след поредицата тежки катастрофи с участие на камиони в страната.

Камионът е бил спрян около 11:40 часа на 213-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. При проверката служители на „Пътна полиция“ установили, че както влекачът, така и полуремаркето са с гуми в изключително лошо състояние.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите – българските или европейските“, заяви комисар Павел Вълов, началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Стара Загора.

По думите му патрул на полицията е забелязал камиона да се движи по магистралата и го е отклонил за проверка. Установено е, че на места грайферът на гумите липсва напълно.

На 46-годишния водач е съставен акт за установено административно нарушение. Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Наложена му е глоба от 255 евро, а превозното средство ще остане спряно от движение, докато неизправността бъде отстранена. Шофьорът трябва да смени седем от гумите на тира, преди да може отново да продължи пътя си, предаде NOVA.

Засилен контрол след тежките катастрофи

Проверката е част от засиления контрол върху тежкотоварните автомобили в цялата страна, който беше разпореден от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

В проверките участват екипи на „Пътна полиция“, „Гранична полиция“, областните дирекции на МВР и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Само за първия ден от засиления контрол са санкционирани 32-ма водачи на камиони в София, съобщиха от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Мерките бяха въведени след поредица тежки инциденти с камиони. На 10 юли товарен автомобил разкъса мантинелата на автомагистрала „Тракия“, навлезе в насрещното движение и се блъсна в два автомобила. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

Само няколко седмици по-рано – на 25 юни, при друга тежка катастрофа между камион и лек автомобил на същата магистрала загинаха трима души, сред които две деца на 9 години.

Според полицията засиленият контрол ще продължи с цел ограничаване на рисковете, свързани с техническата изправност на тежкотоварните превозни средства и безопасността на движението.