България

255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, заловен на АМ "Тракия"

Камионът е бил с липсващ на места грайфер и е спрян от движение след специализирана полицейска проверка

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 08:49
255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, заловен на АМ "Тракия"
Източник: iStock photos/Getty images

Украински тежкотоварен камион беше спрян от движение на автомагистрала „Тракия“ заради опасна техническа неизправност – силно износени гуми, на места с напълно липсващ грайфер.

Проверката е извършена в рамките на специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварния трафик, разпоредена след поредицата тежки катастрофи с участие на камиони в страната.

Камионът е бил спрян около 11:40 часа на 213-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. При проверката служители на „Пътна полиция“ установили, че както влекачът, така и полуремаркето са с гуми в изключително лошо състояние.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите – българските или европейските“, заяви комисар Павел Вълов, началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Стара Загора.

По думите му патрул на полицията е забелязал камиона да се движи по магистралата и го е отклонил за проверка. Установено е, че на места грайферът на гумите липсва напълно.

На 46-годишния водач е съставен акт за установено административно нарушение. Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Наложена му е глоба от 255 евро, а превозното средство ще остане спряно от движение, докато неизправността бъде отстранена. Шофьорът трябва да смени седем от гумите на тира, преди да може отново да продължи пътя си, предаде NOVA.

  • Засилен контрол след тежките катастрофи

Проверката е част от засиления контрол върху тежкотоварните автомобили в цялата страна, който беше разпореден от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

В проверките участват екипи на „Пътна полиция“, „Гранична полиция“, областните дирекции на МВР и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

Само за първия ден от засиления контрол са санкционирани 32-ма водачи на камиони в София, съобщиха от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Мерките бяха въведени след поредица тежки инциденти с камиони. На 10 юли товарен автомобил разкъса мантинелата на автомагистрала „Тракия“, навлезе в насрещното движение и се блъсна в два автомобила. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

Само няколко седмици по-рано – на 25 юни, при друга тежка катастрофа между камион и лек автомобил на същата магистрала загинаха трима души, сред които две деца на 9 години.

Според полицията засиленият контрол ще продължи с цел ограничаване на рисковете, свързани с техническата изправност на тежкотоварните превозни средства и безопасността на движението.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова, NOVA    
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