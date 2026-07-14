Майки от цялата страна отново на протест за по-високо майчинство

Граждански протест в подкрепа на исканията на „Майки за достойно майчинство“ пред Министерския съвет

М айки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията ще започне в 18:30 ч. пред сградата на Министерския съвет.

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

Организаторите настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет, като посочват, че обезщетението през втората година от майчинството е недостатъчно и не покрива дори основните разходи за отглеждането на дете.

Сред основните им искания са:

увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството;

по-високо обезщетение за майките, които се връщат на работа преди изтичането на отпуска за отглеждане на дете;

промени в системата на детските надбавки.

Една от организаторките на протеста Иванка Тодорова заяви, че настоящият размер на обезщетението не е достатъчен за нормалното отглеждане на дете.

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„398 евро едвам стигат да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно“, казва тя пред БНР.

По думите ѝ протестиращите настояват обезщетението за втората година от майчинството да бъде увеличено до 70% от минималната работна заплата, ако това не може да стане веднага – от 2027 г. Те искат още размерът му да бъде повишен до обещаните 460 евро, а обезщетението за майките, които се върнат на работа преди края на отпуска, да достигне 75% още тази година и 100% от следващата.

Организаторите настояват и за промяна в детските надбавки чрез въвеждането на два вида подпомагане – социални и универсални. Според тях всяко дете трябва да получава подкрепа, а родителите с необходимия осигурителен стаж да имат право на по-висок размер на помощта. Те настояват още за ежегодна индексация на детските надбавки и обезщетението за майчинство.

На 1 юли майки от различни градове в страната също протестираха с искане за по-високо майчинство, актуализиране на детските надбавки и по-ефективна държавна политика в подкрепа на семействата с деца. Тогава те заявиха, че ще продължат с протестните си действия, докато исканията им не бъдат чути.

По думите на организаторите исканията вече са изпратени до президента, омбудсмана и министър-председателя, като те очакват конкретни действия от институциите.