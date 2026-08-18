България

Северна Македония обяви нов посланик в София

Крум Ефремов по-рано е бил посланик на Северна Македония в Украйна

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 21:57
Северна Македония обяви нов посланик в София
Източник: Getty Images/iStock

Д ипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България, съобщи днес външният министър на страната Тимчо Муцунски, цитиран от МИА.

"Когато говорим за процедурата за назначаване на посланици и генерални консули, тази информация е класифицирана в определен етап и не можем да коментираме имената", посочи Муцунски: "Когато става въпрос за посланика в София, процедурата вече е на етап, когато не става въпрос за класифицирана информация и мога да споделя, че нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов - професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати".

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Ефремов е настоящият директор на Дирекцията за икономическо сътрудничество към Министерството на външните работи на Северна Македония. По-рано е бил посланик на страната в Украйна.

По време на пресконференцията Муцунски подчерта, че Скопие и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси в евроинтеграцията на Северна Македония.

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"Има постоянен диалог от момента, когато беше съставено това правителство до днес. Има периоди, когато диалогът е по-интензивен или по-малко интензивен, но няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", подчерта външният министър на Северна Македония.

На въпрос дали има сигнали от София, че може да отстъпи от някои от позициите си или дали Скопие е готово да отстъпи, Муцунски посочи, че "червените линии на нашата държава са свързани с нашите история, идентичност, език и култура".

"Това са нашите линии, които ние представяме в рамките на всеки разговор, който провеждаме. Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни. Това са нашите позиции, които са представени многократно и пред нашето общество и пред всички международни фактори", заяви Муцунски и допълни, че Северна Македония очаква гаранции от европейските институции и решение, което да защитава позициите на страната му.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алекс Михалева    
Крум Ефремов Северна Македония България
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