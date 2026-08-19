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Почина Франк Биърд – барабанистът на ZZ Top

Биърд е бил в хоспис, но е починал във вторник в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си. Той беше на 77 години

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 07:01
Почина Франк Биърд – барабанистът на ZZ Top
Франк Биърд   
Източник: GettyImages

Ф ранк Биърд, барабанистът на тексаското буги-рок трио ZZ Top, който поддържаше ритъма за най-големите хитове на групата като „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin’“ и „Legs“, почина. Той беше на 77 години.

Биърд е бил в хоспис, но е починал във вторник в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си, според неговия публицист Боб Мерлис. Съоснователят на групата и китарист Били Гибънс, който е на турне с басиста Елууд Франсис, почете Биърд в изявление, предаде Асошиейтед прес (AP).

„Днес с Елууд загубихме страхотен приятел и сътрудник, а светът загуби един от най-естествено иновативните барабанисти и велик, истински син на Тексас. Неговият характерен ритъм беше ключът към това ZZ да останат на върха. Групата, от която той беше част в продължение на шест десетилетия, ще продължи да върви напред, както той желаеше“, каза Гибънс.

ZZ Top са продали повече от 50 милиона албума и имат шест сингъла, достигнали номер 1 в класацията Mainstream Rock Airplay на Billboard. Седем от техните албуми са били в Топ 10 на Billboard 200 и имат три номинации за наградите „Грами“.

„Намерих хората, с които ми беше писано да свиря. Никога не съм искал да напускам и никога не съм искал да ме уволнят“, казва Биърд в документалния филм от 2019 г. „ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas“. 

Барабанисти се включиха в социалните мрежи, за да отдадат почит към влиянието на Биърд, включително Брад Уилк от Rage Against the Machine, който написа, че е бил изумен, когато е видял на живо в гимназията уникалния стил на свирене на Биърд. Бившият барабанист на Guns N’ Roses Мат Сорум нарече Биърд „много специален и уникален човек зад барабаните“.

Как се събира групата

Биърд, родом от Франкстън, Тексас, се запознава с Гибънс в група, наречена The Moving Sidewalks, а по-късно представя басиста и вокалист Дъсти Хил, който е свирил в няколко групи с Биърд.

Триото създава ZZ Top през 1969 г., като кръщава групата си частично на блус певеца Z.Z. Hill и под влиянието на британското пауър трио Cream и Джими Рийд. Те запазват оригиналния си състав в продължение на повече от пет десетилетия. Техният емблематичен външен вид, дълги, гъсти бради на Гибънс и Хил и тъмни слънчеви очила за всички, също не се променя особено.

Когато китаристът на Rolling Stones Кийт Ричардс помага за въвеждането на триото в Залата на славата на рокендрола през 2004 г., той се шегува: „Тези момчета разбират от блус и знаят как да го представят със стил. Когато ги видях за първи път, си помислих: „Надявам се тези пичове да не се укриват от закона, защото тази дегизировка няма да проработи“.

Песните на ZZ Top бяха популярни в Холивуд, където използваха „Gimme All Your Lovin“ в „Happy Feet“, „Sharp Dressed Man“ във „Всемогъщият Евън“, „Legs“ в „Air“, „Sleeping Bag“ в „Аз, Тоня“, „Tush“ в „Объркани и непокорни“, „Mexican Blackbird“ в „От здрач до зори“ и „La Grange“ в „Армагедон“.

„Най-добрият начин да опишем ZZ Top е, че сме интерпретатори на едно велико американско изкуство“, казва Гибънс пред The Dallas Morning News.

Дебютният им албум, „ZZ Top’s First Album“, излиза през 1970 г. Звученето им е описвано като хибрид, смесващ елементи на рок, блус и фънк в гореща тексаска манджа. Те самите се наричат „Малката стара група от Тексас“.

Големият пробив

Три години по-късно те правят търговския си пробив с „La Grange“, фънки блус парче от албума „Tres Hombres“, отдаващо почит на Chicken Ranch, публичен дом извън тексаския град Ла Грейндж, работил от 1905 до 1973 г. и обезсмъртен в бродуейското шоу и филма „Най-хубавият бардак в Тексас“.

Групата продължава с хитове като „Tush“ и „Cheap Sunglasses“. Но техният албум „Eliminator“ от 1983 г., кръстен на един от тунингованите автомобили на Гибънс, добавя повече продукционни елементи, синтизатори и дръм машини към иначе изчистения им звук и ражда хитовете „Gimme All Your Lovin’“, „Legs“ и „Sharp-Dressed Man“. Групата прави турне със сцена във формата на Тексас, живи гърмящи змии и тексаски дългорог бик.

Дългите бради не винаги са били част от визията на групата. Гибънс споделя, че това е станало случайно: през 1976 г. триото си взима дълга почивка и се разпръсква. Биърд заминава за Ямайка, Хил за Мексико, а Гибънс за Франция.

„Въпреки че се чувахме по телефона, това беше преди ерата на видео разговорите. С Дъсти не знаехме, че и двамата сме станали толкова мързеливи, че сме решили да спрем да се бръснем“, казва Гибънс пред The Tribune в Сан Луис Обиспо през 2010 г. „И така, след три години се върнахме, събрахме се и  ето ни с тази някак си откачена визия. И тя просто си остана с нас“.

Подкрепата от MTV

Рок-шик стилът на групата се приема изключително добре от прохождащата аудитория на MTV, а техните видеоклипове, съдържащи модели в къси поли, излизащи от един от ретро автомобилите на Гибънс, се превръщат в основен елемент в ефира.

Те запазват брадите, шапките и евтините слънчеви очила в трилогията от видеоклипове „Gimme All Your Lovin’“, „Sharp Dressed Man“ и „Legs“, заснети с режисьора Тим Нюман.

„ZZ Top се наслаждаваха на хумора и абсурдността на всичко това, показвайки своите синхронизирани танцови движения и въртейки китарите си от бяла козина. Тези момчета винаги разбираха шегата, във време, когато други групи все още просто нервно пееха пред тухлени стени“, написа Rolling Stone през 2021 г.

През 2012 г. суперпродуцентът Рик Рубин помага за осъвременяването на звученето на триото с албума им „La Futura“. Албумът достига No. 6 в класацията на Billboard, най-високата им позиция от албума „Recycler“ през 1990 г., цели 22 години по-рано.

Дъсти Хил почина през 2021 г.

През март 2025 г. групата обяви чрез Instagram, че Биърд временно ще се оттегли от турнето, за да се погрижи за проблеми с крака и глезена си. Биърд почина седмици след като ZZ Top отмениха концерта си на 5 август в Hollywood Bowl поради здравословните му проблеми.

Биърд оставя след себе си съпругата си Деби Мередит и три деца.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: AP    
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