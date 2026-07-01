България

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

По първоначални данни детето е придружавано от 40-годишен мъж, а полицията призовава гражданите за съдействие

1 юли 2026, 08:58
Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново
Източник: iStock

О ДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена с цел подпомагане на издирването.

Наталия Славова Асенова е на 11 години, висока е около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Източник: МВР

Според информацията на полицията Асен Антонов Симеонов е на 40 години, висок е около 170 см, с едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи. Той е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Наталия Славова Асенова
Наталия Славова Асенова Източник: МВР

От ОДМВР – Варна призовават всички, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да подадат сигнал на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР – Варна.

От полицията посочват още, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и гарантиране на неговата безопасност.

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Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

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