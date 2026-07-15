България

Лидерът на ДПС в Бургас отново е задържан, мащабна акция на ГДБОП

Антимафиоти извършват процесуално-следствени действия по разследване за предполагаеми злоупотреби

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 39 минути / 15 юли 2026, 10:34
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Г ДБОП провежда мащабна акция в Бургаско. По информация на NOVA в сряда сутринта служители на дирекцията са влезли в Изпитвателната лаборатория на ВиК в града. Там се извършват процесуално-следствени действия. Операция тече и в много хотели и търговски обекти в региона.

По неофициални данни антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване. А Широков отново е задържан. Униформените го отведоха в собствения му апартамент в Поморие.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

  • Разследване за злоупотреби във ВиК – Бургас

По непотвърдени данни служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас. Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

Широков категорично отрича да има каквито и да било връзки с ВиК дружеството и да е извършвал злоупотреби.

По-късно стана ясно, че при операцията на ГДБОП има още един задържан - началникът на отдел „Продажби и фирмен контрол“ в дружеството Методи Смилов.

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

  • Предишната акция във ВиК – Бургас

Днешните действия идват само седмици след друга мащабна операция във водното дружество.

На 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК – Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземване на документи. Тогава бяха задържани над 10 души, сред които изпълнителният директор на дружеството Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

На Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и щета за близо 1,5 млн. лева. Става дума за дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

На 13 юли Бургаският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Цветан Мирчев и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев остана под домашен арест с електронно наблюдение.

Разследването продължава, като се очаква прокуратурата и ГДБОП да предоставят допълнителна информация за резултатите от днешната операция.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
ГДБОП ВиК - Бургас Бургас Разследване Акция Умишлена безстопанственост Прокуратура Цветан Мирчев Обществена поръчка Корупция
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