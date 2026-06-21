България

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица

21 юни 2026, 20:32
Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота
Източник: iStock

Д вама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на варненския плаж Кабакум. Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, съобщава NOVA.

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Източник: NOVA    
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Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

Бой и стрелба на варненски плаж, двама са с опасност за живота

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