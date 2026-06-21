България

Сам срещу системата: Защо мъж с увреден слух чака 40 минути за връзка със Спешната помощ

Той не успял да се свърже със спешния телефон 112 по време на алергична реакция

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 14:02
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Д остъпът до спешна медицинска помощ в България продължава да бъде сериозно предизвикателство, особено за хора с увреждания и в отдалечени райони. Случаят с Юмер, мъж с увреден слух, който е чакал 40 минути за връзка със спешния телефон 112 поради технически проблеми с алтернативен канал за комуникация, подчертава тези системни пропуски.

Юмер е получил силна алергична реакция, включваща тежест в гърдите и начален задух. В критичен момент той се е опитал да използва приложение за текстови съобщения към системата на 112, но е установил, че е получил нова парола едва след четири дни, което го е лишило от самостоятелен достъп.

„Като лице с увреден слух той няма възможност за пряка връзка. В такива ситуации хората в неговото положение разчитат на посредник между диспечер и реалните медицински служби“, обяснява Константин Косев, който е помогнал на Юмер да се свърже със спешния номер.

След повторно обаждане и консултация, състоянието на Юмер се е стабилизирало.

Данните, потвърдени от МВР, показват, че извършена техническа проверка на приложението не е установила описаните от Юмер проблеми. От министерството твърдят, че достъпът до профила е бил възстановен по регламентирания ред чрез смяна на парола. Въпреки това, поради липсата на удовлетворителен отговор, Юмер и Косев са сезирали Европейската комисия.

„Спешната помощ трябва да бъде достъпна за всички, не само на теория, а в реална ситуация. Аз не искам специално отношение. Искам равен достъп“, заявява Юмер пред NOVA.

Проблемите с достъпа до спешна помощ не се ограничават само до комуникационни бариери. Недостигът на лекари води до чакане на линейки с часове в областни градове. Това допълнително утежнява ситуацията за хора, нуждаещи се от незабавна медицинска помощ, като увеличава времето за реакция и потенциално застрашава живота им. Статистиките показват, че тези случаи не са изолирани, а отразяват по-широки системни недостатъци в здравеопазването.

Тези ситуации подчертават необходимостта от спешни мерки за подобряване на достъпността и ефективността на спешната помощ. Инвестициите в технологични решения, които са наистина функционални за всички потребители, както и мерки за справяне с недостига на медицински кадри, са от ключово значение.

„Статистиките обясняват системата; историите обясняват последствията“, както често се казва. В случая на Юмер, историята ясно илюстрира последствията от недостатъчно достъпна спешна система.

Реакциите на властите, които не откриват проблеми в системата, показват потенциална липса на разбиране за реалните нужди на уязвимите групи. Подобни случаи изискват не само технически преглед, но и задълбочен анализ на процесите и ангажираност за осигуряване на равен достъп до животоспасяващи услуги. Бъдещето на спешната помощ зависи от способността ѝ да отговаря на нуждите на всички граждани, независимо от техните физически или географски ограничения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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