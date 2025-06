Кървава равносметка: 585 убити при удари в Иран, твърдят правозащитници

Н ай-малко 585 души са убити в Иран вследствие на израелски удари, а 1326 са ранени, съобщи днес правозащитна организация, цитирана от Асошиейтед прес.

Базираната във Вашингтон група "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists) заяви, че е идентифицирала 239 от убитите като цивилни, а 126 като служители в областта на сигурността.

At least 585 people have been killed in Israeli strikes on Iran, while 1,326 have been wounded, according to a Washington-based human rights group. pic.twitter.com/jT1K95Eb7Z