Г-7: Единство за Иран, разногласия около Украйна

С рещата на Г-7 в Кананаскис в Канада приключи с единно мнение, че Иран не може да се сдобие с ядрено оръжие, но с разногласия относно декларацията за Украйна, отбелязва Франс прес.

САЩ на Доналд Тръмп се противопоставиха на съвместно изявление за Украйна, в което да има силни формулировки, осъждащи Русия. Те са се аргументирали с това, че искат да запазят способността си да преговарят с Русия. В крайна сметка силните формулировки бяха включени не в общо изявление на лидерите, а само в това на домакина на срещата, канадския премиер Марк Карни.

"Някои от нас, в това число и Канада, биха искали да стигнем по-далеч“, призна канадският премиер, който беше домакин на срещата. Той подчерта, че всички обаче са съгласни, че трябва да се продължи с натиска над Русия в това число и чрез финансови санкции.

Unity of the Sane. G7 leaders say Israel has right to defend itself in statement on Iran https://t.co/mKy5XgvFhg

На срещата имаше и лидери на други страни, като Мексико, Бразилия, Австралия или пък Индия. Във втория ден от форума на Г-7 в Канада дойде и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Срещата обаче беше засенчена от конфликта в Близкия изток, заради който Тръмп си тръгна и по-рано.

Зеленски проведе среща с лидерите на останалите страни от Голямата седморка, пред които припомни за убийствената руска атака срещу Киев, отнела живота на 18 души и ранила над 151 души, предаде Ройтерс.

"Готови сме за преговори за мир, за безусловно прекратяване на огъня. Поради това ние имаме нужда от натиск (над Русия)“, заяви Зеленски, допълва Франс прес.

По време на срещата Карни каза, че Канада ще предостави на Украйна военна помощ в размер на 1,27 милиарда евро. Част от тези средства ще бъдат за дронове и блиндирана техника.

🇺🇦🌍 Zelenskiy Seeks G7 Support As Trump Exits Early



Zelenskiy will ask G7 leaders for more Ukraine aid despite Trump’s early exit over Middle East tensions.



Trump backed Israel’s stance on Iran and criticized Russia’s G8 removal, casting doubt on G7 unity. pic.twitter.com/asRyP0g8sk