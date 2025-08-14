България

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Ще получи ли справедливо наказание водачът, избягал от местопроизшествието

14 август 2025, 08:30
77-годишна жена почина, а мъж на същата възраст е в болница със счупени ребра след катастрофа на пътя Поморие – Несебър, предаде NOVA.

Инцидентът става минути преди полунощ. Двамата са се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря бяга от местопроизшествието. След издирване той е задържан в автомобила си в момент, в който се опитва да заличава част от следите по превозното средство.

Непълнолетен шофьор уби двама

„В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Направени са му и кръвни проби”, посочи началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.

Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка „задържане под стража” за срок от 72 часа. Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.

Източник: NOVA    
ПТП Смърт на пътя Пострадали Избягал шофьор Задържане Мотопед Възрастни жертви Поморие Несебър Разследване
