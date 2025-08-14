България

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват

Обновена преди 42 минути / 14 август 2025, 07:01
Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Пожар в защитена местност край Тутракан

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Ш офьорите да се движат с повишено внимание между 49-и и 48-и км на АМ „Хемус“ в посока София днес, на 15 август и на 18 август заради премахване на крайпътна растителност, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Работата по разчистването в трите дни ще се извършва между 08:00 часа и 16:00 часа. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват.

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Промяна на организацията на движението при километър 83 на АМ „Марица“ край Хасково в посока Пловдив ще бъде извършена за около 40 минути на 14 август, четвъртък, от 22:30 часа, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Причината за реорганизацията е профилактика на тол камера. Движението по магистралата в този участък ще се извършва поетапно в двете ленти за движение, уточниха от АПИ. Дейностите са предвидени през нощта, когато движението не е толкова интензивно, за да се избегне натоварване в участъка.

От агенцията призовават водачите към повишено внимание при преминаване в района на профилактика на тол системата, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да държат дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на останалите пътуващи.

От юли тол системата е свързана със системата на Министерството на вътрешните работи (МВР) и през тях се проследяват нарушения и превишаване на скоростта. Контролът по пътищата ще става все по-сериозен, предупреди миналия месец министърът на вътрешните работи Даниел Митов по този повод.

Източник: БТА, Константин Костов    
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Преди 12 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Преди 10 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Преди 10 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Преди 9 часа

<p>САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия</p>

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Свят Преди 11 минути

Паузата ще остане в сила до 20 август

<p>Кадри показват преобръщането на училищен автобус в Тексас</p>

Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

Свят Преди 17 минути

В автобуса е имало 42 деца

<p>Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали</p>

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 1 час

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 1 час

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Свят Преди 1 час

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 1 час

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Любопитно Преди 1 час

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Свят Преди 1 час

През юли ООН заяви, че е дълбокo загрижена зa Анас ал Шариф, "последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа"

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Технологии Преди 2 часа

Той включва говорители, аксесоари и дори роботи

Пожар в землището на Угърчин

Пожар в землището на Угърчин

България Преди 9 часа

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

България Преди 9 часа

През юли отделението временно преустанови дейност

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Свят Преди 10 часа

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 11 часа

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 13 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Свят Преди 13 часа

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети

<p>Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия</p>

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 15 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

